'बिहार वाला गाना मत बना देना...', अखिलेश यादव की पार्टी के कलाकारों को सख्त हिदायत

हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में लालू-तेजस्वी की पार्टी के लिए कई वायरल गाने मुसीबत बन गए थे. इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ऐसी कोई गलती नहीं दोहराएगी. उन्होंने पार्टी से जुड़े कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी बिहार वाला गाना मत बना देना.

और पढ़ें

अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से जुड़े कलाकारों को चेतावनी देते हुए कहा, 'मैं अपने कलाकारों से कहूंगा कोई ऐसा बिहार वाला गाना मत बना देना.'

AI से बन रहे हैं गाने: अखिलेश

उन्होंने एआई द्वारा गाना बनाने वाले एक लड़का का जिक्र करते हुए कहा कि हम मीडिया से कहेंगे कि कोई गाना ऐसा बने तो उसको हमारा मत बता देना, क्योंकि एआई का जमाना है. आज-कल गाना तुरंत बन जाता है. एक लड़के ने एआई की मदद से गाना बनाया है.

दरअसल, 2025 के बिहार चुनाव में राजद के समर्थन में कई भोजपुरी गाने वायरल हुए थे. इन गानों में 'रंगबाजी', 'दबंगई', 'जाति-जाति', 'लाठी-गोली' जैसे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल हुआ था. बीजेपी और एनडीए ने इन्हें हथियार बना लिया. हर रैली में ये गाने चलाकर लालू यादव के कथित 'जंगलराज' की याद दिलाई गई, जिसका बिहार चुनाव में आरजेडी को सीधा नुकसान हुआ.

Advertisement

अखिलेश की टीम को हिदायत

अब अखिलेश यादव नहीं चाहते कि यूपी में भी कोई गाना वायरल हो और उसे समाजवादी पार्टी से जोड़कर बीजेपी 'गुंडाराज या माफिया राज' का नया नैरेटिव खड़ा हो. इसलिए उन्होंने अभी से अपनी टीम को सख्त हिदायत दे दी है.

---- समाप्त ----