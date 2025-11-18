scorecardresearch
 

Feedback

'INDIA गठबंधन की अगुवाई अखिलेश करें', सपा नेता ने उठाई मांग; यूपी के मंत्री बोले- 'बस घर में ही लीड कर सकते हैं'

सपा नेता रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, उत्तर प्रदेश की जनता और लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि INDIA गठबंधन की अगुवाई सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करें. उन्होंने सपा को प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी और देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बताया, साथ ही INDIA गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी बताया.

Advertisement
X
अखिलेश यादव (फ़ाइल फोटो )
अखिलेश यादव (फ़ाइल फोटो )

बिहार चुनाव का असर उत्तर प्रदेश की सियासत में भी देखने को मिल रहा है. समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता रविदास मेहरोत्रा के एक बयान में इसकी झलक देखने को मिली. मेहरोत्रा का कहना है कि हमारे तमाम नेता, प्रदेश की जनता, सपा के लाखों कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि INDIA गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करें.

बकौल रविदास मेहरोत्रा- उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है. वहीं, INDIA गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है. बाकी जो छोटे दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव INDIA गठबंधन की अगुवाई करें.

उधर, सपा नेता के इस बयान पर यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने रिएक्ट किया है. उन्होंने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भी लीड करे, लेकिन इन लोगों को लीड तो मिलनी नहीं है. यह केवल पार्टी और अपने घर में ही लीड कर सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी और अखिलेश यादव
UP में कांग्रेस को 30 से 35 सीटें दे सकती है सपा, प्रवक्ता बोले- 2022 का प्रदर्शन होगा सीट शेयरिंग का आधार 
mahagathbandhan candidate tejaswi yadav was chosen unanimously
'तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता,' बोले SP नेता अवधेश प्रसाद  
Akhilesh Yadav
Bihar में SIR ने कर दिया खेल, महागठबंधन की हार पर बोले Akhilesh Yadav 
election updates on bengal up and political issues
'बिहार में SIR ने खेल किया,' चुनाव नतीजों के रुझानों पर बोले अखिलेश यादव  
p chidambaram abu azami
आतंकवाद की जड़ कहां है? चिदंबरम-अबू आजमी को जम्‍मू-कश्‍मीर के एसपी का जरूरी जवाब 

दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम लोग पहले भी कहते थे यह स्वार्थ का गठबंधन है, बहुत लंबा नहीं चलने वाला है. सपा और आरजेडी का तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ हुआ था और आज कांग्रेस के पिछलग्गू बनकर काम कर रहे हैं. जहां स्वार्थ पूरा नहीं होगा गठबंधन बिखर जाएगा.

Advertisement

गौरतलब है कि बिहार चुनाव में विपक्ष को करारी शिकस्त मिली है. एनडीए ने जीत का परचम फहराया है. अखिलेश यादव भी विपक्ष के लिए प्रचार करने बिहार गए थे. हालांकि, उसका कोई फायदा नहीं हुआ. फिलहाल, अब विपक्ष के गठबंधन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement