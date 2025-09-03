scorecardresearch
 

साल 2027 में यूपी में बीजेपी को कोई नहीं बचा पाएगा, सत्ता से होगा सफाया: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता का विश्वास खो दिया है और 2027 में उत्तर प्रदेश में उसकी सत्ता कोई नहीं बचा पाएगा. अखिलेश ने भाजपा पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए जनता से परिवर्तन की अपील की.

X
अखिलेश का कहना है कि झूठे मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है. (Photo: Representational)
लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता से किए गए चुनावी वादों को पूरा नहीं किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने संविधान को कमजोर किया, जनता पर अन्याय किया और महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया.

झूठे मामलों में फंसाए जा रहे निर्दोष
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में निर्दोष लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है. प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है और शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है. अखिलेश ने कहा कि भाजपा अब जनता का भरोसा खो चुकी है और समाजवादी पार्टी की नीतियों पर लोग भरोसा जता रहे हैं.

केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना
अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की नीतियों की भी आलोचना की. उन्होंने पूछा कि नोटबंदी से देश को क्या मिला और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास क्यों नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि हाल ही में आई भयानक बाढ़ ने भाजपा की पोल खोल दी है और लोगों को झूठे सपनों में उलझाकर भाजपा ने उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया.

व्यापारियों और युवाओं से जुड़े मुद्दे
सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जीएसटी को जटिल बनाकर भाजपा ने व्यापारियों को जाल में फंसा दिया है. कारोबार मुश्किल हो गया है और सरकार के पास बेरोजगारी या महंगाई की कोई ठोस योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि ठेका और आउटसोर्सिंग से स्थायी रोजगार की समस्या हल नहीं हो सकती.

भाजपा पर अविश्वास और सपा का दावा
अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने पिछले नौ साल में बिजली उत्पादन तक नहीं बढ़ाया और अपने वादों पर खरी नहीं उतरी. उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा को कोई नहीं बचा पाएगा. समाजवादी पार्टी सत्ता में आकर किसानों, युवाओं और समाज के हर वर्ग के लिए न्याय, सम्मान और विकास सुनिश्चित करेगी.

