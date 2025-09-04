कन्नौज में सपा नेता की ‘छुपम-छुपाई’... टांड पर चढ़ा, गद्दे के पीछे छिपा, फिर भी पकड़ा गया, Video

कन्नौज के बालापीर मोहल्ले में पुलिस की टीम ने जैसे ही कदम रखा, पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया. सबको खबर थी कि सपा के पूर्व जिला कोषाध्यक्ष कैश खान इस मोहल्ले में छुपा हुआ है. पुलिस ने सबसे पहले उसके अपने घर की तलाशी ली, हर कमरे में झांका, दरवाजों और अलमारी के कोनों तक देखा, लेकिन कैश खान का कोई सुराग नहीं मिला. निराश होकर पुलिस ने उसके भाई के घर का रुख किया. वहां भी सब कुछ सामान्य लग रहा था, कैश कहीं नहीं दिखा. लेकिन तभी अचानक, पुलिस की नजर एक कमरे के टांड़ पर पड़ी. कुछ अलग तरह का बड़ा पर्दा देख उसे शक हुआ.

सभी की सांसें थम गईं. धीरे-धीरे पुलिस ने पर्दा हटाया और देखा कि वहां सिर्फ गद्दा पड़ा है. गद्दे को हिलाया गया और जैसे ही पुलिस ने उसे उठाया गया… सामने का सीन देख सब हंसने के साथ चौक पड़े. गद्दे के पीछे कैश खान लेटा हुआ था, पूरी तरह छिपा हुआ, शायद सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस उसे पकड़ पाएगी. पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार किया और अपने साथ ले गई. सभी हैरान थे कि कैसे गद्दे के पीछे छुपा रह सकता था कोई ?

दर्ज हैं कई मामले

पुलिस अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि कैश खान पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं. 28 जुलाई को जिला बदर की कार्रवाई के बाद से वह छिपा हुआ था. मुखबिर की सूचना और पुलिस की सतर्कता ने उसे पकड़ने में अहम भूमिका निभाई. अब उसके खिलाफ 3/10 के तहत गुंडा एक्ट में मामला दर्ज किया जा रहा है.

विवादों से रहा है पुराना नाता

इतना ही नहीं, कैश खान का विवादों से पुराना नाता रहा है. 6 जनवरी को उसके मैरिज हाल पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, क्योंकि उसने नगर पालिका की सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया था. 25 जुलाई को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कैश खान से मुलाकात की थी. लेकिन तीन दिन बाद ही जिला बदर की कार्रवाई ने सबको चौंका दिया. स्थानीय लोग इस घटना को लेकर हैरान हैं. सोशल मीडिया पर घटना की वीडियो क्लिप्स तेजी से वायरल हो रही हैं. मोहल्ले में हर कोई इस घटना की चर्चा कर रहा है और पूछ रहा है –कैसे कोई गद्दे के पीछे छुप सकता है?

अखिलेश यादव के साथ कैश खान

पुलिस की चालाकी ने नहीं बच पाया

पुलिस की टीम ने इस गिरफ्तारी में पूरी रणनीति अपनाई. हर कदम सोच-समझ कर रखा गया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गद्दे के पीछे छुपा कैश खान पकड़ना किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह था. मुखबिर की सूचना, टीम की सूझबूझ ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया. बताया जा रहा है कि मोहल्ले में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग इस नजारे को देख कर दंग रह गए. पुलिस का कहना है कि हमारी कार्रवाई ने यह साफ संदेश दिया कि चाहे कोई कितना भी राजनीतिक रूप से ताकतवर क्यों न हो, कानून के आगे सभी बराबर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि कन्नौज के बालापीर में यह घटना अब लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी. भाई के घर और गद्दे के पीछे छुपा सपा नेता आखिरकार पकड़ में आ गया, और धोखा देने से पहले ही पोल खुल गई.

