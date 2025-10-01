एयरहोस्टेस की फोटो और बाबा का सेक्स रैकेट ! अब दुबई के शेख को खोजने में जुटी पुलिस

दिल्ली पुलिस को बाबा स्वामी चैतन्यानंद केस में एक और बड़ी जानकारी हाथ लगी है. स्वामी चैतन्यानंद उर्फ बाबा पार्थ सारथी केवल छात्राओं के यौन शोषण तक ही सीमित नहीं था. उनके तार अब एक अंतरराष्ट्रीय सेक्स रैकेट तक जा रहे हैं, जिसमें दुबई के एक शेख के लिए लड़कियों को भेजने की कोशिश शामिल है.

पुलिस को यह जानकारी बाबा के मोबाइल और वॉट्सएप चैट्स से मिली. चैट्स में साफ दिख रहा है कि बाबा ने न केवल लड़कियों को मानसिक रूप से दबाया बल्कि उन्हें विदेश भेजकर सेक्स पार्टनर बनाने की योजना भी रची. पुलिस अब उस दुबई के शेख को भी तलाशेगी जिसके लिए कथित बाबा यहां से लड़कियां भेजता था.

दुबई कनेक्शन का खुलासा

सबसे सनसनीखेज चैट तब सामने आई जब बाबा ने एक लड़की को लिखा कि दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारी कोई अच्छी दोस्त है? लड़की ने मना कर दिया, तो बाबा ने दबाव बनाया ये कैसे संभव हो सकता है? तुम्हारी कोई क्लासमेट या जूनियर हो तो भेजो. इससे साफ हो गया कि बाबा न केवल लड़कियों का शोषण करता था बल्कि उन्हें विदेश भेजने की योजना बनाता था. दिल्ली पुलिस अब उस शेख की पहचान और तलाश में जुट गई है, जिसके लिए लड़कियों को भेजा जाना था.

Advertisement

एयरहोस्टेस का झांसा

डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली अमित गोयल ने बताया कि बाबा के मोबाइल में कई एयरहोस्टेस की फोटो और बायोडाटा भी मिले हैं. इससे पुलिस को शक है कि बाबा लड़कियों को एयरहोस्टेस बनने का झांसा देकर फंसाता था. पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीन सगी बहनों रश्मि, काजल और श्वेता से पूछताछ की. इनमें से श्वेता इंस्टीट्यूट की डीन रही हैं, बाकी दो वार्डन. बाबा ने एक महिला की रात के समय अश्लील फोटो भी अपने मोबाइल में रखी थी.

लड़कियों को फंसाने का तरीका

बाबा ने लड़कियों को मनमाने, मनोवैज्ञानिक दबाव में लाकर अपने जाल में फंसाया. एक लड़की से उसने कहा कि एक लड़के के साथ अश्लील फोटो मुझे भेजो, उसे हग करो और फोटो भेजो. इसमें साफ था कि वह लड़की को हनी ट्रैप कराने की योजना बना रहा था और इसके लिए पैसे भी दे रहा था. बाबा की संख्या पर बड़ी लड़कियों के लंबे चैट्स और कई डिलीटेड चैट्स भी मिले. फरारी के दौरान वह लंदन का वॉट्स नंबर इस्तेमाल कर रहा था.

आश्रम में लग्जरी जाल

बाबा का आश्रम रूम सूट टाइप का था. जिसमें बेड, टीवी, छोटा ऑफिस, बालकनी, लक्जरी सेटअप सब कुछ था. इसके जरिए वह लड़कियों को अपने झांसे में लेता. गहने, घड़ियां और महंगे चश्मे देकर उनका विश्वास जीतता.

Advertisement

चैट्स का काला सच

पुलिस ने बाबा के मोबाइल से कई लड़कियों से लंबी चैट्स बरामद कीं. इनमें साफ दिखा कि बाबा लगातार लड़कियों को बेबी, डॉटर डॉल, स्वीटी जैसे नामों से संबोधित कर मानसिक दबाव डालता. एक चैट में वह लिखता है कि स्वीटी बेबी डॉटर डॉल, बेबyyyy, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो.

फरारी और अंतरराष्ट्रीय संपर्क

बाबा फरारी के दौरान लंदन का वॉट्स नंबर इस्तेमाल कर रहा था. इसके अलावा, मोबाइल में HIK Vision एप मिला, जिससे आश्रम के CCTV कैमरे सीधे उसके फोन से जुड़े थे. इस एप के माध्यम से बाबा ने लड़कियों की हर हरकत की निगरानी की और अपने काले धंधे को चलाया.

शोषण का ये तरीका

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि बाबा के मोबाइल में एयरहोस्टेस की संपर्क सूचियां और बायोडाटा मिले हैं. बाबा लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर मनमाने और अवैध तरीके से शोषण करता था. पुलिस को शक है कि इसके पीछे कई और लड़कियों को भी विदेश भेजने की योजना थी.

पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने बाबा के मोबाइल से सबूत जुटाए हैं. दुबई कनेक्शन की पहचान के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों से संपर्क की भी कोशिश में है. तीन महिलाओं से पूछताछ की, जिनमें से एक ने अश्लील फोटो उपलब्ध कराई थी. बाबा के पास से अंतरराष्ट्रीय स्तर के संपर्क और व्हाट्सएप चैट्स भी बरामद किए. पुलिस के अनुसार, अब दुबई के शेख की पहचान और उसकी तलाश प्राथमिकता बन गई है.

Advertisement

---- समाप्त ----