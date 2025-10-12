दो बीवियां, एक पति और करवाचौथ... कैसे कर ली दूसरी शादी, क्या है पूरी कहानी, जानें

करवा चौथ का त्योहार आमतौर पर प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार आगरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया. यहां एक ही पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी दो पत्नियों ने साथ मिलकर व्रत रखा और पूजा की. दोनों के व्रत खोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का केंद्र बन गया.

दोनों पत्नियों ने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला

यह मामला आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के नगला बिहारी इलाके का है, जहां रहने वाले रामबाबू निषाद की दो पत्नियां शीला देवी और मन्नू देवी एक ही घर में सौहार्द के साथ रहती हैं. करवा चौथ के दिन दोनों ने मिलकर व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला. स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए, वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसे समझदारी और प्यार की मिसाल बता रहे हैं.

पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार

रामबाबू की पहली शादी करीब दस साल पहले शीला देवी से हुई थी, जिनसे उनके बच्चे भी हैं. कुछ समय बाद उन्हें मन्नू देवी से प्रेम हो गया. बातचीत के सिलसिले ने धीरे-धीरे रिश्ते का रूप ले लिया. फिर दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया. खास बात यह रही कि पहली पत्नी शीला देवी ने इस रिश्ते का विरोध नहीं किया, बल्कि मन्नू को खुले दिल से स्वीकार किया. आज दोनों महिलाएं एक-दूसरे को बहन की तरह मानती हैं और एक ही परिवार में हंसी-खुशी रहती हैं.

दोनों महिलाओं में गहरा रिश्ता

मन्नू देवी का कहना है, 'हम दोनों ने मिलकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि हमने एक-दूसरे को परिवार की तरह अपना लिया है.' शीला देवी के बच्चों को भी मन्नू अपना मानती हैं.

क्या कहते हैं रामबाबू?

रामबाबू निषाद कहते हैं, 'जहां सच्चा प्यार होता है, वहां झगड़े की कोई जगह नहीं होती.' उनका घर इस बात की मिसाल बन गया है कि रिश्तों की मजबूती परंपराओं से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से तय होती है.

इस परिवार की करवा चौथ की यह अनोखी कहानी न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अगर दिलों में अपनापन और सम्मान हो, तो रिश्ते हर बंधन से ऊपर उठकर और मजबूत हो जाते हैं.

