scorecardresearch
 

Feedback

दो बीवियां, एक पति और करवाचौथ... कैसे कर ली दूसरी शादी, क्या है पूरी कहानी, जानें

आगरा के नगला बिहारी इलाके में रामबाबू निषाद की दो पत्नियों, शीला देवी और मन्नू देवी ने एक साथ करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना की. दोनों ने मिलकर पूजा की और पति के हाथों से व्रत खोला. इस अनोखे परिवार की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Advertisement
X
शख्स को पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार. (Photo: ITG)
शख्स को पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार. (Photo: ITG)

करवा चौथ का त्योहार आमतौर पर प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस बार आगरा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया. यहां एक ही पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए उसकी दो पत्नियों ने साथ मिलकर व्रत रखा और पूजा की. दोनों के व्रत खोलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का केंद्र बन गया.

दोनों पत्नियों ने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला
यह मामला आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र के नगला बिहारी इलाके का है, जहां रहने वाले रामबाबू निषाद की दो पत्नियां शीला देवी और मन्नू देवी एक ही घर में सौहार्द के साथ रहती हैं. करवा चौथ के दिन दोनों ने मिलकर व्रत रखा, चांद को अर्घ्य दिया और पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला. स्थानीय लोग इस नजारे को देखकर हैरान रह गए, वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसे समझदारी और प्यार की मिसाल बता रहे हैं.

शख्स को पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार. (Photo: ITG)

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
टीचर बार बार ऐसी हरकतें करता था. (Photo: Representational)
क्लास में महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में टीचर, बच्चों ने रिकॉर्ड किया वीडियो 
दो पत्नियों ने पति के लिए रखा करवा चौथ का व्रत. (Photo: ITG)
एक पति के लिए दो पत्नियों ने रखा करवा चौथ का व्रत, साथ की पूजा- PHOTOS 
Rescue operation underway in the river in Agra completed (photo- itg)
आगरा में उटंगन नदी से सभी 12 शव बरामद, 6 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा 
Tesu Jhanjhi Story
प्रेम और बलिदान की कहानी, सदियों पुरानी परंपरा... कौन हैं टेसू-झांझी, चांदनी रात में होती है जिनकी शादी 


पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार
रामबाबू की पहली शादी करीब दस साल पहले शीला देवी से हुई थी, जिनसे उनके बच्चे भी हैं. कुछ समय बाद उन्हें मन्नू देवी से प्रेम हो गया. बातचीत के सिलसिले ने धीरे-धीरे रिश्ते का रूप ले लिया. फिर दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया. खास बात यह रही कि पहली पत्नी शीला देवी ने इस रिश्ते का विरोध नहीं किया, बल्कि मन्नू को खुले दिल से स्वीकार किया. आज दोनों महिलाएं एक-दूसरे को बहन की तरह मानती हैं और एक ही परिवार में हंसी-खुशी रहती हैं.

Advertisement

दोनों महिलाओं में गहरा रिश्ता
मन्नू देवी का कहना है, 'हम दोनों ने मिलकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा. हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है, क्योंकि हमने एक-दूसरे को परिवार की तरह अपना लिया है.' शीला देवी के बच्चों को भी मन्नू अपना मानती हैं.

शख्स को पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार. (Photo: ITG)

क्या कहते हैं रामबाबू?
रामबाबू निषाद कहते हैं, 'जहां सच्चा प्यार होता है, वहां झगड़े की कोई जगह नहीं होती.' उनका घर इस बात की मिसाल बन गया है कि रिश्तों की मजबूती परंपराओं से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान और समझ से तय होती है.

शख्स को पहली शादी के बाद दूसरी लड़की से हो गया प्यार. (Photo: ITG)

इस परिवार की करवा चौथ की यह अनोखी कहानी न केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, बल्कि यह भी साबित करती है कि अगर दिलों में अपनापन और सम्मान हो, तो रिश्ते हर बंधन से ऊपर उठकर और मजबूत हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    IND vs WI Live Score
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement