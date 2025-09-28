आधी रात, कमरा नंबर 101, दरवाजे के पीछे स्वामी चैतन्यानंद और आगे पुलिस, गिरफ्तारी की Inside Story

दिल्ली के निजी संस्थान में छात्राओं के यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे स्वामी चैतन्यानंद को आगरा से गिरफ्तार कर पुलिस दिल्ली ले कर आ गई है. सफदरजंग अस्पताल में उसकी मेडिकल जांच कराई जा रही है जिसके बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा.

पिछले कई दिनों से फरार चल रहा स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था लेकिन यूपी के आगरा में उसकी कोई चालाकी काम नहीं आई और वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

नाटकीय अंदाज में गिरफ्तारी



यह गिरफ्तारी शनिवार देर रात एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद हुई. स्वामी चैतन्यानंद आगरा के होटल द फर्स्ट के कमरा नंबर 101 में छुपा हुआ था. चैतन्यानंद शनिवार शाम करीब 4:00 बजे ही इस होटल में पहुंचा था और कमरा नंबर 101 में चेक-इन किया था.

पुलिस को इसकी भनक लग गई थी जिसके बाद उसे पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया गया. इस होटल से निकलने का स्वामी चैतन्यानंद का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है.

होटल स्टाफ ने क्या बताया ?

अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर होटल के एक स्टाफ ने बताया कि रात करीब 3:30 बजे दो लोग होटल में पहुंचे और रिसेप्शनिस्ट भारत से सीधे पूछताछ की. दोनों ने खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया और होटल में रुके स्वामी चैतन्यानंद के बारे में जानकारी मांगी.

उसने कहा, 'रिसेप्शनिस्ट ने बिना किसी देरी के उन्हें कमरे का नंबर बता दिया, इसके बाद दोनों व्यक्ति सीधे कमरे तक पहुंचे, दरवाजा खुलवाया और स्वामी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर तुरंत गाड़ी में लेकर चले गए.

इस गिरफ्तारी को देखकर होटल प्रबंधन और आसपास के लोग पूरी तरह हैरान रह गए. होटल स्टाफ का कहना है कि उन्हें पहले से किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी कि पुलिस आएगी. अचानक आए दो लोगों ने जब खुद को दिल्ली पुलिस का अफसर बताया तो होटल स्टाफ ने उन्हें पूरा सहयोग दिया.

