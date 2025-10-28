scorecardresearch
 

Feedback

आगरा का 'कातिल' बेटा... पिता की हत्या कर लाश बोरे में भरी, फिर स्कूटी से नदी में फेंक आया

आगरा में बेटे मनीष ने अपने पिता भरत सिंह की हत्या कर दी. भरत सिंह शराब के नशे में अक्सर घर आकर झगड़ा करता था. शुक्रवार रात हंगामा करने पर मनीष ने गुस्से में पिता की छाती पर लात मारी, जिससे उनकी मौत हो गई. मनीष ने शव को थैले में भरकर यमुना नदी में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पिता की हत्या के आरोप में बेटा अरेस्ट (Photo- ITG)
पिता की हत्या के आरोप में बेटा अरेस्ट (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और शव को थैले में भरकर यमुना नदी में फेंक आया. पुलिस ने आरोपी बेटे मनीष को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. 

जानकारी के मुताबिक, कमलानगर के लाल मस्जिद क्षेत्र में रहने वाला युवक मनीष का अपने पिता भरत सिंह के साथ पिछले कुछ समय से विवादों में चल रहा था. बताया जा रहा है कि भरत सिंह पिछले 20 सालों से परिवार से अलग रह रहा था और शराब के नशे में अक्सर घर आकर गाली-गलौज और झगड़ा करता था. 

पिछले शुक्रवार की रात जब भरत सिंह नशे में हंगामा करने लगा, तो मनीष का सब्र टूट गया. गौशाला के पास खाली प्लॉट में दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. गुस्से में मनीष ने पिता की छाती पर जोरदार लात मारी जिससे भरत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. 

सम्बंधित ख़बरें

The driver who ran over five people, was he under the influence?
आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, कार सवार ने 5 लोगों को रौंदा, आरोपी गिरफ्तार 
तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा (Photo: ANI)
आगरा में हादसा: तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर बैठे लोगों को रौंदा, 5 की मौत और 2 घायल 
Top Richest in Agra
आगरा में सबसे अमीर कौन? जानते हैं आप... इस बड़ी कंपनी के हैं मालिक 
Sister-in-law attacks brother-in-law in Agra (Photo- AI-generated)
देवर का प्राइवेट पार्ट काट कर भागी भाभी, दिवाली की रात घर में गूंजी चीखें 
LPG cylinder explosion in Agra
सिलेंडर फटने से पूरा मकान धराशायी, मलबे में कई लोग दबे 

ऐसे हुआ हत्याकांड का खुलासा

हत्या के बाद मनीष ने शव को बोरे में भरा और उसे एक्टिवा स्कूटी पर रखकर यमुना नदी की ओर निकल पड़ा. देर रात उसने शव को वाटर वर्क्स चौराहा पुल के पास नदी में फेंक दिया, ताकि कोई सुराग न बचे. 

Advertisement

रविवार को पुलिस को मनीष की बुआ से सूचना मिली कि मनीष ने अपने पिता की हत्या की है. इसके बाद कमलानगर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की पूरी कहानी कबूल की. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली है. 

मामले में पुलिस उपायुक्त सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है. इसपर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए बेटे को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने बताया कि पिता जादू-टोना से जुड़ा काम करते थे और नशे में घर आकर विवाद करते थे. घटना की रात विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने गुस्से में पिता की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया. पुलिस ने शव की तलाश में गोताखोरों की मदद ली है. मामले की जांच जारी है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement