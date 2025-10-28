आगरा का 'कातिल' बेटा... पिता की हत्या कर लाश बोरे में भरी, फिर स्कूटी से नदी में फेंक आया

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और शव को थैले में भरकर यमुना नदी में फेंक आया. पुलिस ने आरोपी बेटे मनीष को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक, कमलानगर के लाल मस्जिद क्षेत्र में रहने वाला युवक मनीष का अपने पिता भरत सिंह के साथ पिछले कुछ समय से विवादों में चल रहा था. बताया जा रहा है कि भरत सिंह पिछले 20 सालों से परिवार से अलग रह रहा था और शराब के नशे में अक्सर घर आकर गाली-गलौज और झगड़ा करता था.

पिछले शुक्रवार की रात जब भरत सिंह नशे में हंगामा करने लगा, तो मनीष का सब्र टूट गया. गौशाला के पास खाली प्लॉट में दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में मारपीट में बदल गई. गुस्से में मनीष ने पिता की छाती पर जोरदार लात मारी जिससे भरत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई.

ऐसे हुआ हत्याकांड का खुलासा

हत्या के बाद मनीष ने शव को बोरे में भरा और उसे एक्टिवा स्कूटी पर रखकर यमुना नदी की ओर निकल पड़ा. देर रात उसने शव को वाटर वर्क्स चौराहा पुल के पास नदी में फेंक दिया, ताकि कोई सुराग न बचे.

रविवार को पुलिस को मनीष की बुआ से सूचना मिली कि मनीष ने अपने पिता की हत्या की है. इसके बाद कमलानगर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने हत्या की पूरी कहानी कबूल की. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली है.

मामले में पुलिस उपायुक्त सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है. इसपर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते हुए बेटे को हिरासत में लिया. पूछताछ में उसने बताया कि पिता जादू-टोना से जुड़ा काम करते थे और नशे में घर आकर विवाद करते थे. घटना की रात विवाद इतना बढ़ा कि बेटे ने गुस्से में पिता की हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया. पुलिस ने शव की तलाश में गोताखोरों की मदद ली है. मामले की जांच जारी है.

