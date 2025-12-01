scorecardresearch
 
आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो MBBS छात्रों की मौत, तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई

आगरा में रविवार शाम दो एमबीबीएस छात्रों की बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि हादसा शाम 6 बजे हुआ था. दोनों छात्रों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शहर में 212 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं.

सड़क हादसे में दो MBBS छात्रों की मौत (Photo: Representational)
सड़क हादसे में दो MBBS छात्रों की मौत (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो एमबीबीएस छात्रों की जान चली गई. पुलिस के अनुसार हादसा शाम करीब 6 बजे हुआ, जब 22 वर्षीय सिद्ध गुप्ता, जो आगरा का निवासी था, और 22 वर्षीय तनिष्क, जो हरदोई का रहने वाला था, बाइक से जा रहे थे. दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और तेज रफ्तार में वे अचानक बाइक से नियंत्रण खो बैठे.

बाइक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से जा टकराई, जिससे दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. हालांकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई, जिसके बाद उन्हें सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान दोनों छात्रों की मौत हो गई.

स्टेशन हाउस ऑफिसर, हरी पर्वत, नीरज शर्मा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों छात्रों के परिवारों को खबर दे दी गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने दुर्घटना से जुड़े सभी तथ्यों की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

उधर, यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शहर में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं. ट्रैफिक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनम कुमार ने बताया कि अब तक शहर में 212 दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित कर लिया गया है. संबंधित विभागों और निर्माण एजेंसियों को इन स्थानों पर सुधार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. इस हादसे के बाद शहर में सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को लेकर फिर से चिंता बढ़ गई है.

---- समाप्त ----
