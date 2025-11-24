सिर में धंसा सूजा, बहता रहा खून, पैदल इमरजेंसी वार्ड पहुंचा युवक... आगरा में बाइक सवार बदमाशों ने किया था हमला

उत्तर प्रदेश के आगरा में हैरान करने वाली घटना सामने आई है. एक युवक के सिर में बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर सूजा घुसेड़ दिया. बावजूद इसके युवक हिम्मत जुटाकर खुद एक्टिवा से सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज पहुंचा और वहां से पैदल चलकर वार्ड तक पहुंचकर इलाज कराया.

घटना उस समय हुई जब बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से हमला कर उसके सिर में सूजा घोंप दिया. सूजा सिर में फंसा रह गया, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए.

घटना देखकर एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को समझ घायल को अस्पताल के लिए रवाना किया. मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए गए घायल को स्ट्रेचर अथवा व्हीलचेयर ना मिलने पर वह स्वयं ही पैदल चलकर इलाज करने वाले डॉक्टर के पास तक इमरजेंसी वार्ड में पहुंच गया. डॉक्टरों ने उसके सिर से धंसा हुआ सूजा निकालकर पुलिस को सौंप दिया, जिसे पुलिस ने प्लास्टिक के जार में सुरक्षित कर लिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, युवक रात बोडला से लौट रहा था. अबुल उल्लाह फ्लाईओवर के पास एक बाइक पर सवार दो लोग आए, जिनके चेहरे ढके हुए थे. पीछे बैठे व्यक्ति ने अचानक सूजे से उसके सिर पर वार कर दिया. वार इतना तेज था कि सूजा सिर में धंसकर फंस गया.

उपचार के बाद युवक अगले दिन FIR दर्ज कराने थाने पहुंचा. पुलिस ने उसकी शिकायत तो ले ली, लेकिन FIR दर्ज नहीं की. इसके बाद युवक ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद 23 नवंबर को दोपहर तीन बजे केस दर्ज किया गया.

इस संबंध में थाना न्यू आगरा के इंस्पेक्टर क्राइम ने फोन पर मौखिक तौर से बताया कि हमलावर दो बताए गए हैं. पुलिस अब हमलावरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

