'I Love Muhammad' के जवाब में आगरा में लगा 'I Love Yogi' का पोस्टर, बुलडोजर के साथ लिखा स्लोगन

उत्तर प्रदेश के आगरा में ‘I Love Muhammad’ विवाद के बीच पोस्टर वॉर तेज हो गया है. पुरानी मंडी चौराहे पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया सदस्य प्रदीप राठौर ने ‘I Love Yogi Adityanath Ji’ लिखा बड़ा बैनर लगाया, जिसमें कमल का निशान और बुलडोजर के साथ स्लोगन था – “योगी जी का बुलडोजर, अपराधी का गेम ओवर.” इससे लोगों में चर्चा तेज हो गई.

पोस्टर में बुलडोजर के साथ स्लोगन भी लिखा है. (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के आगरा में पोस्टर वॉर की गूंज तेज हो गई है. एक ओर जहां राज्य में 'I Love Muhammad' के पोस्टर से विवाद गहराता जाता रहा है, वहीं दूसरी ओर आगरा के पुरानी मंडी चौराहे पर एक बड़ा बैनर लगाया गया, जिस पर लिखा है, 'आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी.' इस बैनर में बीजेपी का कमल का निशान और बुलडोजर की तस्वीर साफ दिखाई देती है. बुलडोजर के साथ स्लोगन भी लिखा है योगी जी का बुलडोजर अपराधी का गेम ओवर.

ये बैनर आगरा निवासी प्रदीप राठौर की ओर से लगाया गया है, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया सदस्य बताए जाते हैं. बैनर पर उनका नाम और फोटो भी अंकित है.

प्रदेश में पोस्टर वॉर के बीच आगरा में लगे इस बैनर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. पुरानी मंडी चौराहे पर इस पोस्टर को देखकर स्थानीय लोग चर्चाओं में जुट गए.

कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार 
उधर, कानपुर पुलिस ने शुक्रवार की नमाज के बाद भड़काऊ माहौल बनाने की कोशिश करने वाले ज़ुबैर अहमद खान उर्फ जुबैर गाजी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि उसने मस्जिद के बाहर भीड़ को उकसाने के लिए उत्तेजक ऑडियो चलाया.

जांच में सामने आया कि ज़ुबैर कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही था और उन्नाव में तैनात रहा, लेकिन 2021 में विभागीय कार्रवाई के बाद उसे सेवा से हटा दिया गया था. बर्खास्तगी के बाद से वह विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रहा और इलाके में अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश करता रहा.

सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि वह हाल ही में समाजवादी पार्टी से जुड़ा था. सोशल मीडिया पर उसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह सपा कानपुर जिलाध्यक्ष फजल महमूद के साथ दिखाई दे रहा है. इन तस्वीरों ने उसकी राजनीतिक करीबी को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है.

