'सांसद' की कार और 'विधायक' का रुतबा, पकड़ा गया 18 दिन से होटल में फ्री रह रहा फर्जी नेता

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक की ठगी और नकल का अनोखा मामला सामने आया है. आरोपी दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो में चला रहा था, जिस पर बड़े अक्षरों में 'सांसद' लिखा हुआ था. इसी धौंस के सहारे उसने शहर के होटल पवन में 18 दिन तक बिना किराया दिए रुकने का साहस कर लिया. होटल में प्रवेश के वक्त उसने अपना परिचय 'आगरा का विधायक विनोद कुमार' के रूप में दिया और 29 अक्टूबर को कमरा लेकर वहीं टिक गया.

वीआईपी बताकर रेस्टोरेंट-होटलों से मंगवाता था खाना

होटल संचालक के अनुसार युवक आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों से खाना मंगाता था लेकिन कभी भुगतान नहीं करता था. जब होटल संचालक ने कई बार किराया मांगने की कोशिश की तो आरोपी उल्टा दबाव डालने लगा और बोला कि वह 1 दिसंबर तक यहीं रुकेगा.

होटल मालिक को उसकी हरकतें और व्यवहार कभी-कभी संदिग्ध लगने लगे, लेकिन कार पर 'सांसद' लिख होने के कारण कोई सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.

कार पर सांसद का स्टीकर, विधायक की धौंस

मामला तब और संदिग्ध हो गया जब आरोपी एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक आयोजन के दौरान VIP की तरह प्रवेश कर गया. वहां स्टाफ से अभद्रता करते हुए उसने कहा, 'मैं कल से यहां क्रिकेट खेलने आऊंगा, मेरी अलग से व्यवस्था की जाए.' इतना ही नहीं, उसने स्टेडियम में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसमें उसने खुद को 'आगरा का विधायक' बताया.

होटल मालिक ने पुलिस चौकी में इसकी शिकायत की. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कार पर 'सांसद' लिखा देखकर शुरुआती जांच में झिझक दिखी. इसके बाद एसीपी सदर इमरान अहमद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पार्षद का चुनाव लड़ चुका है आरोपी

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विनोद कुमार पहले आगरा में रहता था और बाद में दिल्ली चला गया. वह इस समय तुगलकाबाद में रहता है और दिल्ली में पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है. होटल संचालक पवन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने कार पर 'सांसद' क्यों लिखा था और क्या वह किसी नेटवर्क का हिस्सा है.

