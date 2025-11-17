scorecardresearch
 

Feedback

'सांसद' की कार और 'विधायक' का रुतबा, पकड़ा गया 18 दिन से होटल में फ्री रह रहा फर्जी नेता

आगरा में एक युवक ने खुद को विधायक बताकर न सिर्फ होटल में 18 दिन तक मुफ्त में ठहरने की कोशिश की, बल्कि VIP बनकर आयोजनों में घुसने की भी धौंस दिखाई. कार पर 'सांसद' लिखवाकर वह होटल मालिक, स्टेडियम स्टाफ और स्थानीय पुलिस तक को गुमराह करता रहा, लेकिन संदेह होने पर शिकायत की गई और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर बड़ा खुलासा किया.

Advertisement
X
फर्जी विधायक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
फर्जी विधायक गिरफ्तार (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक युवक की ठगी और नकल का अनोखा मामला सामने आया है. आरोपी दिल्ली नंबर की स्कॉर्पियो में चला रहा था, जिस पर बड़े अक्षरों में 'सांसद' लिखा हुआ था. इसी धौंस के सहारे उसने शहर के होटल पवन में 18 दिन तक बिना किराया दिए रुकने का साहस कर लिया. होटल में प्रवेश के वक्त उसने अपना परिचय 'आगरा का विधायक विनोद कुमार' के रूप में दिया और 29 अक्टूबर को कमरा लेकर वहीं टिक गया.

वीआईपी बताकर रेस्टोरेंट-होटलों से मंगवाता था खाना

होटल संचालक के अनुसार युवक आसपास के रेस्टोरेंट और होटलों से खाना मंगाता था लेकिन कभी भुगतान नहीं करता था. जब होटल संचालक ने कई बार किराया मांगने की कोशिश की तो आरोपी उल्टा दबाव डालने लगा और बोला कि वह 1 दिसंबर तक यहीं रुकेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

आगरा में पकड़ा गया फर्जी विधायक. (Photo: Representational)
फर्जी विधायक 18 दिन तक होटल में रहा, पैसे मांगे तो दिखाया रौब 
woman shadow
न्याय के लिए कोर्ट पहुंची रेप पीड़िता, आरोपी के वकील ने बहाने से बुलाकर किया दुष्कर्म 
woman and lover get life imprisonment for husband murder agra
2 बेटों की गवाही, 5 साल की सुनवाई और उम्रकैद... कातिल बीवी की करतूत का ऐसे हुआ पर्दाफाश 
पुलिस कमिश्नर ने दी सख्त चेतावनी. (Photo: AI-generated)
सिपाही रिश्वत में ले आए जूते... शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने किया सस्पेंड 
Deceased Sagar Singh (file photo)
PCS की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मां की साड़ी का फंदा बनाकर फांसी पर झूला  

होटल मालिक को उसकी हरकतें और व्यवहार कभी-कभी संदिग्ध लगने लगे, लेकिन कार पर 'सांसद' लिख होने के कारण कोई सीधे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया.

कार पर सांसद का स्टीकर, विधायक की धौंस

मामला तब और संदिग्ध हो गया जब आरोपी एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक आयोजन के दौरान VIP की तरह प्रवेश कर गया. वहां स्टाफ से अभद्रता करते हुए उसने कहा, 'मैं कल से यहां क्रिकेट खेलने आऊंगा, मेरी अलग से व्यवस्था की जाए.' इतना ही नहीं, उसने स्टेडियम में एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जिसमें उसने खुद को 'आगरा का विधायक' बताया.

Advertisement

होटल मालिक ने पुलिस चौकी में इसकी शिकायत की. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कार पर 'सांसद' लिखा देखकर शुरुआती जांच में झिझक दिखी. इसके बाद एसीपी सदर इमरान अहमद ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया.

पार्षद का चुनाव लड़ चुका है आरोपी

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विनोद कुमार पहले आगरा में रहता था और बाद में दिल्ली चला गया. वह इस समय तुगलकाबाद में रहता है और दिल्ली में पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है. होटल संचालक पवन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसने कार पर 'सांसद' क्यों लिखा था और क्या वह किसी नेटवर्क का हिस्सा है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement