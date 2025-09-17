आगरा में साइबर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, विदेशी नागरिकों को ई-मेल ब्लास्टिंग से बनाता था शिकार

यूपी एसटीएफ ने आगरा में बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी नागरिकों को ई-मेल ब्लास्टिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान अमित कुमार ढांडा, निवासी सेक्टर-82, गुड़गांव (हरियाणा) के रूप में हुई है.

एसटीएफ के मुताबिक आरोपी को 14 सितंबर 2025 को शाम 6:20 बजे वायु विहार रोड, थाना जगदीशपुरा, आगरा से गिरफ्तार किया गया. बरामदगी में एक एप्पल मैकबुक लैपटॉप, एप्पल मोबाइल, बिना नम्बर की इनोवा हाईकोस कार, आधार कार्ड और 500 रुपये नकद शामिल हैं.

ई-मेल ब्लास्टिंग के जरिए ठगी

जांच में सामने आया है कि अमित कोलकाता के इरफान मलिक के कॉल सेंटर से जुड़ा था, जहां AnyDesk एप के जरिए विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर हैक किए जाते थे. ठगी की गई रकम चीन के एक नागरिक के बैंक खाते में जमा होती थी. उस नागरिक को ठगी की रकम में 35% कमीशन मिलता था.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

शेष रकम हवाला के जरिए अमित तक पहुंचती थी. अमित 10% हिस्सा अपने पास रखकर बाकी रकम इरफान मलिक को सौंप देता था. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अमित के खिलाफ पहले भी 2020 में साइबर क्राइम स्टेशन गुड़गांव में केस दर्ज हो चुका है. अब आरोपी के खिलाफ थाना जगदीशपुरा, आगरा में धारा 318(4) बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

