'5 हजार लेगी? तेरे से ही बोल रहा हूं...',लड़की ने शोर मचाया तो सरेराह किडनैप कर कार में बैठाने लगा

आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में दिनदहाड़े लड़की को पिस्तौल दिखाकर अगवा करने की कोशिश हुई. शोर मचाने पर राहगीरों ने बचाया तो आरोपी फरार हो गए. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की. आरोपी श्यामवीर सिंह को गिरफ्तार कर उसकी रिवाल्वर और कार जब्त की गई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीच सड़क पर पिस्तौल लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की गई.

आगरा में लड़की को पिस्टल दिखाकर किडनैप करने की कोशिश (Photo: ITG)
आगरा में लड़की को पिस्टल दिखाकर किडनैप करने की कोशिश (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के आगरा में दिनदहाड़े किडनैप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक लड़की का सरे राह हाथ पकड़ कर और पिस्तौल दिखाकर अगवा करने की कोशिश की गई. शोर मचाने पर राहगीरों ने बीच-बचाव कर लड़की को बचा लिया, लेकिन हमलावर मौके से फरार हो गए. पूरी वारदात कारगिल के पास मूनलाइट रेस्टोरेंट के सामने की बताई जा रही है. इस वाक्ये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

हाथ पकड़कर कार में बैठाने की कोशिश 

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी ने लड़की का हाथ पकड़ रखा है और वह बचने का प्रयास कर रही है. आरोपी लड़की को लगातार कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है. दूसरे वीडियो में आरोपी के हाथ में नंगी पिस्टल भी साफ-साफ चमक रही है. 

'तेरे से ही बोल रहा हूं, 5 हजार लेगी'

घटना थाना सिकंदरा क्षेत्र की है. पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपनी एक्टिवा खड़ी कर पानी की बोतल लेने गई थी. तभी वहां खड़ी कार में बैठे दो लोगों ने उसे आवाज दी. पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन फिर आवाज आई- '5 हजार, 5 हजार लेगी' जब उसने दोबारा अनसुना किया तो उनमें से एक बोला- 'तेरे से ही बोल रहा हूं.'

लड़की ने पूछा- क्या है अंकल?

लड़की ने जब पूछा कि क्या है अंकल, तो आरोपी उसके पास आ गया. वह शराब के नशे में था. लड़की उसे देखकर दो कदम दूर हट गई. तभी वह बोला- '5 हजार लेगी.' लड़की ने शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश करने लगा.

'गाड़ी में बैठ नहीं तो गोली मार दूंगा.'

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने पिस्तौल निकालकर तान दी और धमकाते हुए बोला- 'गाड़ी में बैठ नहीं तो गोली मार दूंगा.' पीड़िता ने जोर से शोर मचाया और धक्का देकर खुद को छुड़ाया. कार में आरोपी के साथ एक और व्यक्ति मौजूद था, जिसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की. मौके पर खड़े लोगों ने गाड़ी की चाबी निकाल ली और एक अन्य व्यक्ति लड़की को बचाने आया.

मारपीट की और दोबारा तान दी पिस्तौल 

इस बीच आरोपियों ने मारपीट की और दोबारा पिस्तौल तान दी. पीड़िता ने बताया कि इस घटना के कुछ वीडियो भी उसके पास मौजूद हैं.पीड़िता ने बताया कि पुलिस से उसने कार्रवाई की मांग की है.  फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर थाने में FIR दर्ज कर ली है. पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर थाने में सलाखों के पीछे धकेल दिया है.आरोपी का नाम श्यामवीर सिंह है. वह मथुरा के बलदेव में शिक्षक के पद पर है. पुलिस ने श्यामवीर सिंह को गिरफ्तार कर उसकी रिवाल्वर और कार जब्त कर ली है. रिवाल्वर का लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्यवाही पुलिस करेगी. पीड़िता का कहना है कि घटना के दौरान उसकी जान मुश्किल से बची, और आरोपियों ने बीच सड़क पर खुलेआम पिस्तौल लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.
 

---- समाप्त ----


