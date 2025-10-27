श्रावस्ती: घायल को लगाने थे टांके, डॉक्टर बोले- धागा लेकर आइए; CHC के मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय पर एक्शन

यूपी के श्रावस्ती जिले के इकौना में मॉर्निंग वॉक पर निकले दो सगे भाइयों समेत तीन युवक अज्ञात ट्रक की टक्कर से घायल हुए थे. जिनमें से एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसके सगे भाई को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया था. परिवार ने CHC इकौना पर टांके लगाने के लिए उनसे धागा मंगवाने का आरोप लगाया था. परिवार का कहना था कि टांका लगाया भी नहीं गया, धागे को फिर वापस कर दिया गया.

अब इस मामले में सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए सीएचसी के चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को हटा दिया है. लेकिन परिवार इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग कर रहा है. मामला 17 अक्तूबर का है.

दरअसल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना के अधीक्षक डॉक्टर अवनीश तिवारी ने घायल को टांके लगाने के लिए धागा खुद लाने के आरोपों को भ्रामक बताया था. जिसपर परिवार की नाराजगी और बढ़ गई थी. इसके बाद सपा, बसपा, कांग्रेस समेत भारतीय किसान यूनियन के द्वारा लगातार परिवार से समय-समय पर मिलकर मामले में दोषियों पर कार्रवाई की विभाग से मांग की जा रही थी.

हालांकि, हफ्ते भर बाद सीएमओ ने खुद मीडिया ब्रीफिंग कर यह माना की CHC इकौना में इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात कर्मियों से लापरवाही हुई थी. इस मामले में CHC इकौना के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित कुमार, फार्मासिस्ट नरेंद्र पाल सिंह और वार्ड बॉय सुरेश कुमार सिंह को इकौना से हटाकर दूसरी जगह तैनाती दी गई है.

सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया 17 अक्टूबर 2025 को सड़क हादसे के दिन ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने सही ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया. कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई, जिससे लोगों में आक्रोश है. जांच के बाद चिकित्साधिकारी, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को CHC इकौना से हटा दिया है. इन लोगों पर आगे की कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाएगा. अधीक्षक की जांच की जा रही है, दोषी मिलने पर उन पर भी कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----