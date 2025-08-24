scorecardresearch
 

Feedback

विधायकी बहाल कराने के लिए अब्बास अंसारी को फिर जाना होगा कोर्ट, सचिवालय ने घोषित की खाली सीट

विधानसभा सचिवालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस वक्त स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है. उनका कहना है कि भले ही अब्बास अंसारी की तरफ से कोई अर्जी आ जाए, लेकिन सीट को खाली घोषित किए जाने के बाद अब यह मामला न तो विधानसभा अध्यक्ष और न ही सचिवालय के दायरे में बचा है. बहाली तभी संभव होगी जब अदालत से इस पर साफ-साफ आदेश आएगा.

Advertisement
X
हाल ही में हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी. (File Photo: ITG)
हाल ही में हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी. (File Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश विधानसभा की मऊ सीट से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की सदस्यता पर संशय बरकरार है. हाई कोर्ट से सजा पर रोक मिलने के बावजूद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है. ऐसे में बहाली के लिए अब्बास को एक बार फिर कोर्ट जाना पड़ेगा.

अदालत से मिल गई थी राहत

2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने मऊ सीट से जीत हासिल की थी. बाद में उन्हें एक मामले में दो साल की सजा हुई थी, जिसके आधार पर विधानसभा सचिवालय ने उनकी विधायकी समाप्त कर सीट खाली घोषित कर दी. सचिवालय ने इसकी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी थी.

सम्बंधित ख़बरें

मऊ में अवैध धर्म परिवर्तन की कोशिश, पुलिस ने मौके से धार्मिक पुस्तकें बरामद कीं, दो गिरफ्तार  
accused arrest Odisha Balasore money recovery
मऊ में 42 शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति के मामले में एक्शन, अधिकारियों समेत 86 लोगों पर FIR  
cm yogi adityanath and mukhtar ansari
मुख्तार अंसारी के सामने हर दांव विफल, क्या अब मऊ में BJP खिला पाएगी कमल? 
mukhtar ansari son umar ansari and abbas ansari
उमर की गिरफ्तारी से क्या मुख्तार फैमिली का खत्म हो जाएगा सियासी वर्चस्व, बाहुबली बृजेश के लिए खुलेगा रास्ता 
mau news
चलती बाइक पर खड़े होकर स्टंटबाजी 

हाल ही में हाई कोर्ट ने अब्बास अंसारी की दोषसिद्धि और सजा दोनों पर रोक लगा दी. कोर्ट का कहना था कि आरोपों में वैमनस्यता साबित नहीं होती. इसके बाद अंसारी खेमे को उम्मीद जगी कि उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी.

कोर्ट के आदेश के बाद ही साफ होगी स्थिति

विधानसभा सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति साफ नहीं है. अगर अब्बास की ओर से प्रत्यावेदन आता भी है तो सीट रिक्त घोषित किए जाने के बाद मामला अब विधानसभा अध्यक्ष या सचिवालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा चुका है. सचिवालय तभी बहाली करेगा जब कोर्ट का स्पष्ट आदेश होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement