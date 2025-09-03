52 की प्रेमिका, 26 का प्रेमी... हसीन दिखने के लिए लगाया ऐसा फिल्टर, फिदा हो गया मैनपुरी का अरुण

कभी-कभी सोशल मीडिया की दुनिया इतनी वास्तविक लगती है कि इंसान उसे सच मान बैठता है. ऐसा ही हुआ मैनपुरी के 26 वर्षीय युवक अरुण राजपूज के साथ. इंस्टाग्राम पर उसने एक लड़की की फोटो देखी, जो फिल्टर से इतनी जवां और खूबसूरत लग रही थी कि उसका दिल तुरंत उसकी ओर खिंच गया. अरुण और वह लड़की रोज बातें करने लगे. वह हर चैट में अपने दिल की बात कहता, शादी के ख्वाब बुनता और सोचता कि यह वही लड़की है, जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहता है. लेकिन असली दुनिया में सामने आई सच्चाई अरुण के लिए झटका बन गई.

दरअसल, वह खूबसूरत और जवां दिखने वाली लड़की 52 साल की रानी थी जिसके चार बच्चे भी थे. रानी ने अपनी उम्र छुपाने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल किया था. कई महीनों तक की दोस्ती और बातचीत के बाद, जब अरुण रानी से मिलने के लिए आया, तब उसे यह अहसास हुआ कि जिसे वह प्यार और शादी के सपनों में देखता आया, वह असल में उससे बहुत बड़ी उम्र की महिला थी. इस झटके ने अरुण को मानसिक रूप से परेशान कर दिया. दोस्ती, पैसों का लेन-देन, और शादी का दबाव सब मिलकर उसे उस भयानक स्थिति में ले गए, जहां उसने ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से रानी अब इस दुनिया में नहीं है.

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती

पुलिस जांच में यह सामने आया कि अरुण राजपूत मैनपुरी का निवासी है. लगभग डेढ़ साल पहले उसने इंस्टाग्राम पर रानी से संपर्क किया. शुरुआत में दोनों के बीच केवल सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह दोस्ती गहरी हो गई. दोनों ने कई बार होटल और सार्वजनिक जगहों पर मिलकर बात की. इसी दौरान पैसे का लेन-देन भी शुरू हुआ. पुलिस को पूछताछ में पता चला कि रानी ने शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया और अरुण से डेढ़ लाख रुपये की मांग भी की.

शादी और पैसे का दबाव

रानी ने धमकी दी थी यदि तुमने शादी नहीं की तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी, इसी धमकी ने अरुण को मानसिक रूप से परेशान कर दिया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि शादी और पैसे की मांग के चलते वह लगातार तनाव में था. पुलिस के अनुसार, रानी और अरुण के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन रानी की लगातार मांग और दबाव ने युवक को घबराया दिया. उसने सोचा कि इस समस्या का हल केवल एक ही तरीका हो सकता है.

हत्या की भयानक योजना

10 अगस्त को रानी मैनपुरी आई. दोनों भांवत चौराहे से खरपरी के बंबा किनारे झाड़ियों में पहुंचे. वहां बातचीत के दौरान रानी ने फिर से शादी और पैसे की मांग की. अरुण ने पुलिस को बताया कि यही मैंने पूरी ताकत से चुन्नी को कस दिया. रानी की आवाज नहीं निकली और वह वहीं दम तोड़ गई. हत्या के बाद आरोपी ने मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दिया, ताकि कोई सुराग न मिले. लेकिन पुलिस ने तकनीकी जांच और ट्रैकिंग के जरिए उसे पकड़ लिया.

पुलिस की जांच और गिरफ्तार

एसपी मैनपुरी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए तीन टीमों का गठन किया गया. आरोपी से पूछताछ में सारी सच्चाई सामने आई. आरोपी के पास से दो मोबाइल बरामद किए गए, जिनमें दोनों के बीच हुई बातचीत और फोटो का सबूत मिला. एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम और मोबाइल डेटा के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि डेढ़ साल से चली आ रही इंस्टाग्राम दोस्ती हत्या की साजिश में बदल गई. आरोपी को जेल भेजा जा रहा है.

