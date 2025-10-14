मेरठ में पकड़ा गया 2500 KG मिलावटी मावा, प्रशासन ने बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया

यूपी के मेरठ में इस बार बुलडोजर अवैध कॉलोनियों की जगह नकली मावे पर चला. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावा मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपये आंकी गई है. सैंपल जांच में मावा फेल पाया गया, जिसके बाद विभाग ने पूरा माल बुलडोजर की मदद से मिट्टी में मिला दिया.

5.5 लाख का नकली मावा जब्त

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने मेरठ की मावा मंडी में छापा मारा. टीम ने एक पिकअप वैन में भरा हुआ मावा पकड़ा. जब्त किए गए मावे से तेज दुर्गंध और कड़वाहट महसूस हो रही थी, जो साफ नहीं था.

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि लगभग 2500 किलो नकली मावा बरामद किया गया था. सैंपल जांच में यह मावा इस्तेमाल के लिए फेल पाया गया, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाया.

बुलडोजर से किया गया नष्ट

मिलावटी मावा जब्त होने के बाद विभाग ने उसे नष्ट करने का फैसला किया. मावे को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई. कुछ मावे को डंपिंग ग्राउंड में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह मावा मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक था. इसमें मिलावट की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसके सेवन से शरीर का एसिड लेवल बढ़ सकता था, जिससे गंभीर बीमारियां होने का खतरा था.

चार आरोपी चिह्नित, त्यौहार तक जारी रहेगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस अवैध कारोबार में शामिल चार आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए दीपावली तक विभाग की मोबाइल टेस्टिंग वैन लगातार शहर के विभिन्न बाजारों में जांच करेगी. उन्होंने कहा कि रोजाना चेकिंग अभियान चलेगा ताकि मिलावटी और हानिकारक उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके.

