scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में पकड़ा गया 2500 KG मिलावटी मावा, प्रशासन ने बुलडोजर से मिट्टी में मिलाया

मेरठ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावा मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹5.5 लाख कीमत का करीब 2500 किलो नकली मावा जब्त किया. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की. मावे से दुर्गंध आ रही थी और सैंपल जांच में फेल पाया गया, जिसके बाद उसे बुलडोजर की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया.

Advertisement
X
मेरठ में पकड़ा गया नकली मावा (Photo- Screengrab)
मेरठ में पकड़ा गया नकली मावा (Photo- Screengrab)

यूपी के मेरठ में इस बार बुलडोजर अवैध कॉलोनियों की जगह नकली मावे पर चला. खाद्य सुरक्षा विभाग ने मावा मंडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2500 किलो मिलावटी मावा जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 5.5 लाख रुपये आंकी गई है. सैंपल जांच में मावा फेल पाया गया, जिसके बाद विभाग ने पूरा माल बुलडोजर की मदद से मिट्टी में मिला दिया. 

5.5 लाख का नकली मावा जब्त

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम ने मेरठ की मावा मंडी में छापा मारा. टीम ने एक पिकअप वैन में भरा हुआ मावा पकड़ा. जब्त किए गए मावे से तेज दुर्गंध और कड़वाहट महसूस हो रही थी, जो साफ नहीं था. 

सम्बंधित ख़बरें

Raisuddin, father of Shahzad alias Nikki, who was killed in the Meerut encounter (Photo- ITG)
मेरठ एनकाउंटर: शहजाद के पिता ने बेटे का शव लेने से मना किया, कहा- आज चैन से सोऊंगा 
man roam around nude in Meerut
पड़ोसी से हुआ झगड़ा, बिना कपड़ों के सड़क पर घूमने लगा 
Criminals caught after encounter in Muzaffarnagar (Photo- ITG)
यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर: दो इनामिया बदमाश ढेर, लखनऊ से मेरठ तक मुठभेड़  
nude Man roams around
पड़ोसी से हुआ झगड़ा, अचानक बिना कपड़ों के सड़क पर घूमने लगा सनकी 
एनकाउंटर में ढेर शहजाद ऊर्फ निक्की. (Photo: Screengrab)
मेरठ: 25 हजार के इनामी और बच्चियों से दुष्कर्म का आरोपी ढेर, पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया  

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि लगभग 2500 किलो नकली मावा बरामद किया गया था. सैंपल जांच में यह मावा इस्तेमाल के लिए फेल पाया गया, जिसके बाद विभाग ने सख्त कदम उठाया. 

बुलडोजर से किया गया नष्ट

मिलावटी मावा जब्त होने के बाद विभाग ने उसे नष्ट करने का फैसला किया. मावे को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर की मदद ली गई. कुछ मावे को डंपिंग ग्राउंड में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि यह मावा मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक था. इसमें मिलावट की मात्रा इतनी अधिक थी कि इसके सेवन से शरीर का एसिड लेवल बढ़ सकता था, जिससे गंभीर बीमारियां होने का खतरा था. 

Advertisement

चार आरोपी चिह्नित, त्यौहार तक जारी रहेगी कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस अवैध कारोबार में शामिल चार आरोपियों की पहचान कर ली है और उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि त्योहारों को देखते हुए दीपावली तक विभाग की मोबाइल टेस्टिंग वैन लगातार शहर के विभिन्न बाजारों में जांच करेगी. उन्होंने कहा कि रोजाना चेकिंग अभियान चलेगा ताकि मिलावटी और हानिकारक उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement