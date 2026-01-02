यूपी में 21 IAS को नए साल का तोहफा, प्रमोशन पाए अफसरों को मिल गई नई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट 

नए साल की शुरुआत यूपी की नौकरशाही के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है. राज्य सरकार ने साल के पहले ही दिन 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन के बाद नई तैनाती देकर प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव किया है. जारी तबादला सूची में कई अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव स्तर पर पदोन्नति दी गई है, वहीं कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी बदली गई है.

बताया जा रहा है कि सरकार ने यह फेरबदल प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने तथा विभागीय समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से किया है. निर्वाचन, वित्त, राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, महिला कल्याण और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नए सिरे से जिम्मेदारियां तय की गई हैं.



यह पूरी लिस्ट

- अखंड प्रताप सिंह : विशेष सचिव, निर्वाचन विभाग को सचिव, निर्वाचन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है.

- नेहा शर्मा : प्रभारी महानिरीक्षक, निबंधन, को महानिरीक्षक, निबंधन.

- मोनिका रानी: प्रभारी महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

- योगेश कुमार : प्रभारी आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियाँ कल आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश

- अपर्णा यू०: सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, से प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग बनाया गया है.

- डा० सारिका मोहन: सचिव, वित्त विभाग को सचिव, चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा का महत्वपूर्ण पद दिया गया है.

- एस०वी०एस० रंगा राव: सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद को प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, राष्ट्रीय एकीकरण एवं सामान्य प्रशासन विभाग बनाया गया है.

- नवीन कुमार जी०एस० : सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन से हटाकर सदस्य (न्यायिक), राजस्व परिषद बनाया गया है.

-भवानी सिंह खंगारौत: विशेष सचिव, राजस्व को सचिव, वित्त विभाग में भेजा गया है.

- अरूण प्रकाश : विशेष सचिव, नगर विकास से विशेष सचिव, राजस्व विभाग में भेजा गया है.

- रवीन्द्र कुमार : विशेष सचिव, कृषि तथा कृषि शिक्षा से सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य मिशन निदेशक बनाया गया है.

- दिव्य प्रकाश गिरि: विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग को सचिव, लोक निर्माण विभाग बनाया गया है.

- कृष्ण कुमार : विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन के साथ साथ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाया गया है.

- सुधा वर्मा : विशेष सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन तथा सचिव, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश से सचिव राजस्व बनाया गया है.

-रेणु तिवारी: सचिव, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग से विशेष सचिव महिला कल्याण व राज्य महिला आयोग बनाया गया है.

- राजेन्द्र सिंह-2 : विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग के साथ साथ सचिव उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

- संजीव सिंह: विशेष सचिव, वित्त से डायरेक्टर समाज कल्याण एमडी यूपी सिडको बनाया गया है.

- डा० वंदना वर्मा : निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, पिछडा वर्ग वित्त विकास निगम से डायरेक्टर महिला कल्याण और एमडी उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम बनाया गया है.

- उमेश प्रताप सिंह : को विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ-साथ डायरेक्टर पिछड़ा वर्ग कल्याण व एमडी पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है.

- कुमार प्रशान्त: निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा प्रबंध निदेशक, यूपीसिडको को सचिव गृह बनाया गया है.

-संदीप कौर: प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम और निदेशक, महिला कल्याण विभाग, को सचिव वित्त बनाया गया है.



