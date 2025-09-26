scorecardresearch
 

बलिया में नाबालिग लड़की ने फांसी पर झूलकर दी जान, परिवार से दूर रहती थी मौसी के पास

बलिया में 17 वर्षीय युवती ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. वह मौसी के साथ रहती थी जबकि माता-पिता दिल्ली में काम करते हैं. घटना की जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम भेजकर जांच शुरू की.

बलिया में नाबालिग लड़की ने फांसी पर झूलकर दी जान (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के बलिया में एक 17 साल की लड़की ने अपने घर में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है. पुलिस के अनुसार, रितु भारती ने गुरुवार शाम रेवती थाना क्षेत्र के कुआंपीपर गांव में अपने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली.

पुलिस उपाधीक्षक (बैरिया) मोहम्मद फहीम कुरैशी ने बताया कि किशोरी के माता-पिता दिल्ली में काम करते हैं और रितु रेवती कस्बे में अपनी मौसी के साथ रहती थी. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है. इस कदम के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. डीएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

बताते चलें कि किशोरावस्था में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़े हैं. इनके कारणों की बात करें तो कभी पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाने का स्ट्रेस तो कभी कच्ची उम्र में प्रेम प्रसंग के चलते बच्चे ऐसे भयानक कदम उठा ले रहे हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
