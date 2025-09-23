क्लासमेट से झगड़ा, टीचर की फटकार और फिर लापता हो गया 14 साल का छात्र

स्कूल में छात्रा का किसी साथी के साथ झगड़ा या मारपीट आम बात है. कई बार ऐसे मामलों में शिक्षक या स्कूल प्रशासन को हस्तक्षेप भी करना पड़ जाता है. लेकिन हाल में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सहपाठियों में झगड़ा और फिर टीचर की डांट एक छात्र के परिवार के लिए मुसीबत बन गई.

दरअसल, बाघरा गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 के छात्र आर्यन कुमार का क्लास में एक छात्र से झगड़ा हुआ जिसके बाद उसे टीचर की ओर से डांट पड़ी. लेकिन 14 साल का बच्चा उस दिन से लापता ही हो गया.

एसपी (ग्रामीण) आदित्य बंसल ने संवाददाताओं को बताया,'स्कूल और लड़के के माता-पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।' स्कूल प्रिंसिपल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आर्यन का अपने एक सहपाठी से झगड़ा हुआ था और उसे डांटा गया था. तब से वह लापता है.

बता दें कि ये कोई अपने तरह का पहला मामला नहीं है बल्कि टीचर की डांट से आहत होकर कई बार ऐसे नाबालिग छात्रों को भयानक कदम उठाते हुए भी देखा गया है. फिलहाल आर्यन के परिवार वाले आक्रोशित हैं और स्कूल को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे है.

