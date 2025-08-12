scorecardresearch
 

US: मोंटाना में बड़ा हादसा टला, एयरपोर्ट पर खड़ी फ्लाइट से टकराया प्लेन

मोंटाना के एक एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गई. इस दौरान विमान एक दूसरे विमान से टकराया, जिससे धमाका हुआ और आग लग गई. हालांकि, इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है.

मोंटाना में हादसे का शिकार हुआ प्लेन (Photo: BPI news)
अमेरिका के मोंटाना (Montana) में सोमवार को एक एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट हादसे का शिकार हो गई. विमान एक खड़े हुए दूसरे विमान से टकरा गया, जिससे आग लग गई. इस घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं. यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे कालिस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर हुई. 

विमान में चार लोग सवार थे. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब फ्लाइट उतारने की कोशिश की जा रही थी. कालिस्पेल पुलिस प्रमुख जॉर्डन वेनेजियो और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के मुताबिक, सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे एक सिंगल-इंजन विमान कालिस्पेल सिटी एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसे का शिकार हो गया और रनवे के आखिरी हिस्से में एक खड़े विमान से टकरा गया.

विमान की टक्कर होने के बाद मौके पर आग लग गई, जो पास की घास में भी फैल गई. इसके बाद, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कर्मचारियों ने आग पर काबू पाई. 

उत्तर-पश्चिम मोंटाना में करीब 30 हजार की आबादी वाले शहर कालीस्पेल के दक्षिण में यह एयरपोर्ट स्थित है. कालीस्पेल के फायर ब्रिगेड प्रमुख जे हेगन ने बताया कि चश्मदीदों ने बताया कि दक्षिण से आ रहा एक प्लेन रनवे पर हादसे का शिकार हो गया और एक अन्य विमान से टकरा गया. उन्होंने बताया कि विमान में आग लग गई, लेकिन विमान के रुकने के बाद पायलट और तीन यात्री खुद ही बाहर निकल आए.

यह भी पढ़ें: इंजन बंद हो गए थे, नीचे समुद्र था... फिर भी पायलट ने 120 KM दूर रनवे पर उतार दिया था प्लेन! ऐसी लैंडिंग दुनिया याद रखेगी

मामले की जांच शुरू...

हादसे में विमान में सवार पायलट और तीन यात्री खुद ही बाहर निकलने में कामयाब रहे. इनमें से दो यात्रियों को मामूली चोटें आईं, जिनका इलाज एयरपोर्ट पर ही किया गया.

इस घटना की जांच फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में कई विमानों के शामिल होने की आशंका है, लेकिन मुख्य टक्कर एक सिंगल-इंजन विमान और एक खड़े विमान के बीच हुई.

