जिंदगी दो पल की... बर्फ के पुतलों की तस्वीर शेयर कर आनंद महिंद्रा ने दिया ये मैसेज

जिंदगी बहुत छोटी है, यह पिघल जाए उससे पहले इसका आनंद उठा लें... दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. यूजर्स ने जिंदगी को लेकर किए गए उनके इस ट्वीट को प्रेरणादायक बताया है.

दरअसल, आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अपने दिलचस्प ट्वीट्स के लिए भी जाने जाते हैं. रविवार को भी उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर को दमदार छवि बताते हुए महिंद्रा कहते हैं कि धरती पर अपने अधिकांश समय को अच्छा और खुशहाल बनाएं, क्योंकि यह केवल एक छोटी सी यात्रा है.

महिंद्रा के ट्वीट में क्या है?

बता दें कि आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर जो तस्वीर शेयर की है, उसमें बर्फ के कुछ ढांचे (पुतले) किसी ऑडिटोरियम में रखे दिख रहे हैं. जो दिखने में इंसानी कंकाल (स्केल्टन) जैसे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा है- 'इटली के एक स्कल्पचर ने प्रदर्शनी में बर्फ के स्केल्टननुमा पुतलों को रखा. इस प्रदर्शनी का शीर्षक था- जिंदगी छोटी है, यह पिघल जाए उससे पहले इसका आनंद उठा लें. इससे पहले की जिंदगी आपका साथ छोड़ दे, जिएं और प्यार करें.'

Powerful image. Perfect for Sunday reflection. Make the most of your time on the planet… it’s only a short trip.. pic.twitter.com/yE5UbbiFTC — anand mahindra (@anandmahindra) July 31, 2022

इस तस्वीर को शेयर करते हुए उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कैप्शन दिया- बहुत ही दमदार मैसेज देने वाली तस्वीर. रविवार को, सोचने और समझने के लिए बिल्कुल सही. इस धरती पर अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं, क्योंकि यह बस छोटी सी यात्रा है.

यूजर्स ने किया रिएक्ट

आनंद महिंद्रा के इस पोस्ट पर यूजर्स ने रिएक्ट किया है. महिंद्रा के इस ट्वीट को कुछ ही घंटों में 5 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. सैकड़ों यूजर्स ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है. ट्विटर यूजर @chets2121 लिखते हैं- सच में हमें इसपर सोचने की जरूरत है. @KachureSachin ने कहा- पावरफुल मैसेज. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- जिंदगी दो पल की है इसे जी भर जिओ.