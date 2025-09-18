सिद्धू मूसेवाला मर्डर, दिशा पाटनी के घर फायरिंग... चर्चा में जिगाना पिस्टल, क्यों है खास?

किसी भी अपराध को अंजाम देने में हथियार सबसे अहम भूमिका निभाता है. इन दिनों एक ऐसे ही पिस्टल की खासी चर्चा हो रही है, जिसका नाम है 'जिगाना पिस्टल'. इस हथियार का शूटरों में खासा क्रेज है. यही वजह है कि दिशा पटानी के घर पर गोलीबारी से लेकर, सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दिकी और अतीक अहमद के मर्डर तक में इसी का इस्तेमाल किया गया.

अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई गोलीबारी के बाद एक बार फिर से जिगाना पिस्टल सुर्खियों में है. क्योंकि फायरिंग करने वाले अपराधियों के पास से यही हथियार बरामद किया गया है. जिगाना पिस्टल इंडिया मेड नहीं है. इसका निर्माण तुर्की में किया जाता है.

क्या है जिगाना पिस्टल की खासियत

हथियार एक्सपर्ट और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तुर्की में तैयार होने वाला जिगाना पिस्टल से एक बार में 15 राउंड फायरिंग संभव है. इसके साथ ही यह जल्द गर्म नहीं होता है. दर्जनों राउंड फायरिंग के बाद भी इसमें जाम होने या कारतूस अटकने जैसी समस्या नहीं आती. शूटरों को इसका इस्तेमाल करने बेहद आसान लगता है. काफी स्मूथ तरीके से इससे फायरिंग की जा सकती है.

आसानी से मिल जाता है ये हथियार

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिगाना पिस्टल वैसे तो तुर्की में तैयार किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इनकी हूबहू नकल कर असली जैसा जिगाना पिस्टल तैयार किया जा रहा है. भारत में पाकिस्तान से इस नकली जिगाना पिस्टल की सप्लाई की जाती है. हालांकि, नकली के साथ असली जिगाना पिस्टल भारत भेजे जाते हैं.

Advertisement

ये शख्स पहली बार भारत लेकर आया था जिगाना पिस्टल

इंडिया टुडे की रि पोर्ट के अनुसार, भारत के सबसे बड़े हथियार सप्लायरों में से एक और हाल ही में केंद्रीय एजेंसियों की सहायता से पकड़े गए सलीम पिस्टल ने बताया कि मैंने भारत में गैंगस्टरों को जिगाना पिस्तौल सप्लाई की थी. मैं ही पहला शख्स था, जो इसे भारत लेकर आया. इसके बाद से शूटरों के बीच इस पिस्टल की मांग बढ़ गई.

पाकिस्तान से होती है सप्लाई

सलीम ने यह भी खुलासा किया कि ये हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी जाती हैं या नेपाल एयर कार्गो के जरिए भारत में तस्करी की जाती हैं.2022 में बड़ी संख्या में जिगाना पिस्टल की खेप ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से भारत में तस्करी की गई थी. ये हथियार सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े शूटरों को सप्लाई की गई थी.

इतनी है कीमत

भारत आते-आते इस हथियार की कीमत 2-4 लाख रुपये तक पहुंच जाती है. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के गैंगस्टरों के बीच जिगाना पिस्टल का खासा क्रेज है.

---- समाप्त ----