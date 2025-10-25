नेपाल की बर्फीली पहाड़ी पर महिला की नींद खुली तो सामने था खौफनाक नजारा, वीडियो वायरल

पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मोहक होती है, उतनी ही खतरनाक भी. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मशहूर पर्वतारोही मैग्डालेना माडेय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नेपाल के मनासलु पर्वत पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर कैंप में सो रही थीं, अचानक जब सुबह आंख खुली, तो बाहर बर्फीले तूफान ने सब कुछ सफेद कब्रिस्तान में बदल दिया था.

6,600 मीटर की ऊंचाई पर जागा डर

वीडियो में दिखता है कि तड़के सुबह मैग्डालेना अपने टेंट का पर्दा खोलती हैं. बाहर सिर्फ सफेद धुंध, उग्र बर्फीला तूफान और दूसरे टेंट्स पर जमती बर्फ दिखती है. हवा इतनी तेज है कि हर चीज मानो उड़ने को तैयार है.वह खुद भी कांपती आवाज में कहती हैं कि यह नजारा जितना सुंदर है, उतना ही डरावना भी.

यह वीडियो नेपाल के मनासलु पर्वत का है, जो दुनिया की आठवीं सबसे ऊंची चोटी है और समुद्र तल से 8,163 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. तीन साल पहले इस अभियान के दौरान मैग्डालेना और उनकी टीम ने 6,600 मीटर पर अपना कैंप लगाया था. रात शांत थी, लेकिन सुबह जब वे जागीं, तो सामने मौत जैसा सन्नाटा और तूफान था.

देखें वायरल वीडियो

बर्फीले तूफान में मौत की दस्तक

वीडियो में मैग्डालेना ने बताया कि उस वक्त उन्हें एवलॉन्च (हिमस्खलन) का डर था.अगर उस बर्फीले तूफान के बीच थोड़ी सी भी बर्फ नीचे खिसक जाती, तो पूरा कैंप सेकंडों में दब सकता था। उन्होंने लिखा कि ऐसे वक्त में डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर तक महसूस होता है.

उनके वीडियो में पहाड़ों के ऊपर लगातार गिरती बर्फ और हिलते टेंट इस बात का संकेत दे रहे थे कि जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @magdalenamadej__ अकाउंट से शेयर किया गया है.पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह तीन साल पुरानी याद है, लेकिन उस सुबह की ठंड और डर आज भी वैसी ही लगती है.वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट किया.

एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने मेरा दिल थाम दिया, ऐसा लग रहा था मानो तूफान स्क्रीन से बाहर निकल आएगा.दूसरे ने कहा कि साहस और डर का यह सबसे खूबसूरत संगम है.

