scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल की बर्फीली पहाड़ी पर महिला की नींद खुली तो सामने था खौफनाक नजारा, वीडियो वायरल

तड़के सुबह, जब एक लड़की की नींद खुली और उसने टेंट का पर्दा हटाया, तो सामने जो नजारा था, उसे देखकर वो दंग रह गई. बाहर का नजारा इतना डरावना और भयावह था कि वीडियो देखने वाले लोग भी कांप उठे.

Advertisement
X
6,600 मीटर की ऊंचाई पर जागा डर (Photo:Insta/magdalenamadej__)
6,600 मीटर की ऊंचाई पर जागा डर (Photo:Insta/magdalenamadej__)

पहाड़ों की खूबसूरती जितनी मोहक होती है, उतनी ही खतरनाक भी. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मशहूर पर्वतारोही मैग्डालेना माडेय ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह नेपाल के मनासलु पर्वत पर 6,600 मीटर की ऊंचाई पर कैंप में सो रही थीं, अचानक जब सुबह आंख खुली, तो बाहर बर्फीले तूफान ने सब कुछ सफेद कब्रिस्तान में बदल दिया था.

6,600 मीटर की ऊंचाई पर जागा डर

वीडियो में दिखता है कि तड़के सुबह मैग्डालेना अपने टेंट का पर्दा खोलती हैं. बाहर सिर्फ सफेद धुंध, उग्र बर्फीला तूफान और दूसरे टेंट्स पर जमती बर्फ दिखती है. हवा इतनी तेज है कि हर चीज मानो उड़ने को तैयार है.वह खुद भी कांपती आवाज में कहती हैं कि यह नजारा जितना सुंदर है, उतना ही डरावना भी.

सम्बंधित ख़बरें

haunted doll
गोली लगी, कार एक्सीडेंट हुआ... ऐसे 'भूतिया डॉल' ने नर्क बना दी महिला की जिंदगी  
paperboy-perfect-newspaper-throw-stuns-internet-viral
पेपरबॉय का परफेक्ट थ्रो वायरल, अखबार फेंकने का अनोखा अंदाज देख दंग हुआ इंटरनेट 
man-turns-train-toilet-into-bedroom-viral-video-stuns-internet
‘भाई ने वॉशरूम को बेडरूम बना दिया,’ ट्रेन के टॉयलेट पर शख्स ने ऐसे किया सफर 
कर्नाटक के एक मकान मालिक ने रेडिट पर अपनी परेशानी साझा की कि उनका किरायेदार पिछले एक साल से किराया नहीं दे रहा है. (Photo: AI Generated)
Viral: किरायेदार ने एक साल से नहीं दिया किराया, मकान खाली करने के मांगे ₹3.5 लाख 
Afghanistan Kunar River dam
सिंधु के बाद अब कुनार की मार... पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान! 

यह वीडियो नेपाल के मनासलु पर्वत का है, जो दुनिया की आठवीं सबसे ऊंची चोटी है और समुद्र तल से 8,163 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. तीन साल पहले इस अभियान के दौरान मैग्डालेना और उनकी टीम ने 6,600 मीटर पर अपना कैंप लगाया था. रात शांत थी, लेकिन सुबह जब वे जागीं, तो सामने मौत जैसा सन्नाटा और तूफान था.

देखें वायरल वीडियो

 

Advertisement

बर्फीले तूफान में मौत की दस्तक

वीडियो में मैग्डालेना ने बताया कि उस वक्त उन्हें एवलॉन्च (हिमस्खलन) का डर था.अगर उस बर्फीले तूफान के बीच थोड़ी सी भी बर्फ नीचे खिसक जाती, तो पूरा कैंप सेकंडों में दब सकता था। उन्होंने लिखा कि ऐसे वक्त में डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वो अंदर तक महसूस होता है.

उनके वीडियो में पहाड़ों के ऊपर लगातार गिरती बर्फ और हिलते टेंट इस बात का संकेत दे रहे थे कि जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताई चिंता

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @magdalenamadej__ अकाउंट से शेयर किया गया है.पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह तीन साल पुरानी याद है, लेकिन उस सुबह की ठंड और डर आज भी वैसी ही लगती है.वीडियो पर हजारों लोगों ने कमेंट किया.
एक यूजर ने लिखा कि इस वीडियो ने मेरा दिल थाम दिया, ऐसा लग रहा था मानो तूफान स्क्रीन से बाहर निकल आएगा.दूसरे ने कहा कि साहस और डर का यह सबसे खूबसूरत संगम है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement