सर्जरी और संगीत साथ-साथ! महिला ने ऑपरेशन टेबल पर बजाई शहनाई, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर ब्रेन सर्जरी के दौरान एक महिला को शहनाई जैसे वाद्ययंत्र बजाते हुए देखा जा सकता है. यह नजारा देखकर लोग हैरान हैं और अब सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर सर्जरी के दौरान ऐसा क्यों हो रहा था.

यह सर्जरी किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में हुई (Photo: Reuters)
लंदन के एक अस्पताल में उस वक्त एक अनोखा नजारा देखने को मिला जब 65 साल की महिला ब्रेन सर्जरी के दौरान शहनाई बजाने लगीं. इस महिला का नाम डेनिस बेकन है, जो लंदन के ईस्ट ससेक्स के क्रोबोरो की रहने वाली हैं और कई सालों से पार्किंसंस बीमारी से जूझ रही हैं.

ऑपरेशन टेबल पर गूंजा संगीत

डॉक्टरों ने बताया कि जैसे ही दिमाग में इलेक्ट्रिक सिग्नल दिया गया, डेनिस की उंगलियों में तुरंत हरकत आने लगी. उसी वक्त उन्होंने अपने पसंदीदा वाद्ययंत्र क्लैरिनेट (जो शहनाई जैसा होता है) को बजाना शुरू कर दिया.डेनिस ने कहा कि मुझे याद है, जैसे ही स्टिमुलेशन दिया गया, मेरा दायां हाथ बहुत आसानी से चलने लगा। मैं फिर से क्लैरिनेट बजा पाई और उस पल मैं बेहद खुश थी.

चार घंटे की सर्जरी में पूरी तरह जाग रहीं मरीज

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह सर्जरी किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल में हुई, जहां प्रोफेसर कियोंमार्स अशकन ने चार घंटे तक चली डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (DBS) प्रक्रिया को अंजाम दिया.इस दौरान डेनिस को पूरी तरह बेहोश नहीं किया गया था. उन्हें सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया दिया गया, ताकि सिर सुन्न रहे लेकिन वे जागी रहें. जैसे ही इलेक्ट्रोड्स को सक्रिय किया गया, उनकी उंगलियां सहजता से चलने लगीं और उन्होंने तुरंत क्लैरिनेट बजाना शुरू कर दिया.

पांच साल बाद फिर लौटी संगीत की रौनक

डेनिस बेकन पहले ईस्ट ग्रिंस्टेड कॉन्सर्ट बैंड की सदस्य थीं, लेकिन पार्किंसंस के बढ़ते लक्षणों के कारण उन्हें पांच साल पहले क्लैरिनेट बजाना छोड़ना पड़ा था.अब सर्जरी के बाद वे दोबारा संगीत में लौटने को उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि अब मैं फिर से चलने, तैरने और नृत्य करने की कोशिश करूंगी. जिंदगी में संगीत लौट आया है.

देखें वायरल वीडियो

 

वीडियो ने जीता लोगों का दिल

एसोसिएटेड प्रेस (AP) ने इस अद्भुत पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर शेयर किया. वीडियो में डेनिस को सर्जरी टेबल पर बैठे हुए क्लैरिनेट बजाते देखा जा सकता है. वीडियो में कैप्शन लिखा गया था-पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित मरीज ने लंदन के अस्पताल में ब्रेन सर्जरी के दौरान बजाई क्लैरिनेट.यह वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर लोगों की भावनाएं उमड़ पड़ीं.
एक यूजर ने लिखा कि ऐसे पल इंसानियत और मेडिकल साइंस दोनों में विश्वास बढ़ा देते हैं.दूसरे ने लिखा कि ब्रेन सर्जरी के बीच क्लैरिनेट बजाना साहस और इंसानी दिमाग की अद्भुत क्षमता को दिखाता है.

डॉक्टर बोले- यह संगीत नहीं, इलाज था

सर्जरी करने वाले डॉक्टर प्रो. अशकन ने बताया कि यह पल उनके लिए भी बेहद खास था.उन्होंने कहा कि जब डेनिस ने सर्जरी टेबल पर क्लैरिनेट बजाना शुरू किया, तो हमें तुरंत पता चला कि स्टिमुलेशन सही दिशा में काम कर रहा है. इससे हमें रियल-टाइम में उनकी उंगलियों की मूवमेंट समझने में मदद मिली.
 

