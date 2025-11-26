scorecardresearch
 

कुत्ते ने काट ली थी महिला की नाक... करवानी पड़ी 16 सर्जरी और डॉक्टर्स ने बना दी दूसरी नाक!

एक महिला की नाक को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी करके उनके नया नाक लगाया है.

कुत्ते के काटने के बाद महिला को 16 सर्जरी करवानी पड़ी. (Photo: AP)
आपने कुत्तों के हमले के कई वीडियो देखे होंगे, जिनमें देखने को मिलता है कुत्ते ज्यादा किसी शख्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं. इन कुत्तों के काटने से लोगों को क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, यहां हम ऐसी ही एक कहानी बता रहे हैं. कुछ साल पहले एक कु्त्ते ने एक महिला की नाक को काट लिया था. इसका नतीजा ये हुआ कि महिला को दूसरी नाक लगानी पड़ी. खास बात ये है कि डॉक्टर्स ने ऐसा करके भी दिखा दिया है और महिला के फॉरहेड से कुछ हिस्सा लेकर डॉक्टर्स ने महिला को नई नाक लगा दी.

ये मामला फ्रांस के Toulouse का है, जहां महिला की सर्जरी की गई है और सिर से स्किन आदि निकालकर महिला की नाक बनाई गई है. अब ये महिला पहले जैसी दिखने लगी है और उन्हें अच्छा लग रहा है. जॉर्डन विल्सन नाम की एक महिला पर साढ़े तीन साल पहले एक कुत्ते ने अटैक कर दिया था और नाक को पकड़ने के बाद उसे छोड़ ही नहीं रहा था. कुत्ते ने इतना भयानक काटा कि नाक के टुकड़े को निगल भी लिया.

करवाई 16 सर्जरी

अब महिला ने पहले जैसा चेहरा पाने के लिए अपनी 16 सर्जरी करवाई, जिसमें बाद उनका पहले जैसा नाक हो पाया है. ये नाक उनके सिर से बनाया गया है. महिला ने बताया कि जब उनकी सर्जरी हो रही थी, उस वक्त उनके चेहरे की शेप काफी अजीब हो रखी थी और उस वक्त उन्हें पब्लिक प्लेस में जाने पर अजीब लगता था.

महिला ने बताया, 'मुझे नहीं लगता कि मैं कभी पूरी तरह से पहले जैसी महसूस कर पाऊंगी, लेकिन हाल ही में दोस्तों और परिवार से मुझे तारीफ मिल रही हैं कि मैं फिर से पहले जैसी दिखने लगी हूं अब ज़िंदगी और सुंदरता के बारे में मेरा नजरिया बिल्कुल बदल गया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इन बाहरी चीजों से ज्यादा जरूरी हैं.'

3 साल में चला इलाज

बता दें कि जॉर्डन अपने जीजा और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने गई थीं, जब अप्रैल 2022 में उनके कुत्ते ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया था. इसकेबाद जॉर्डन ने पुलिस को हमले की सूचना दी, जिन्होंने कुत्ते को खतरनाक घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने मालिक से उसे मारने पर जोर नहीं दिया. उस वक्त मेरा दाहिना गाल भी बुरी तरह घायल हो गया था, और बहुत खून बह रहा था. हमले के बाद जॉर्डन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने घाव को साफ किया और माथे में कुछ खास डिवाइस लगाए गए और जगह से स्किन की सर्जरी की गई.

इसके बाद उन्होंने सिर की फ्लैप सर्जरी करवाई, जिसमें फॉरहेड से स्किन का एक टुकड़ा लेकर उसे नाक को ढकने के लिए नीचे की ओर घुमाया जाता और बाद में उसे अलग कर दिया जाता था. इसके बाद धीरेधीरे कई सर्जरी में नाक को फिर से बनाया गया.

