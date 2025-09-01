'I Quit...' महिला ने इस वजह से 2 साल में ही छोड़ी सरकारी जॉब, वीडियो शेयर कर बताई कहानी

सरकारी नौकरी करने के लिए कैंडिडेट सालों मेहनत करते हैं. इसके बाद कठिन टेस्ट और इंटरव्यू के बाद लाखों कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ इसे पास करना होता है. जिस लोगों की सरकारी नौकरी लग जाती है वे इसे छोड़ने का ख्याल भी मन में नहीं लाते.

क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी? ऐसा बहुत कम होता है वो भी उन लोगों के साथ जिनकी कोई और अच्छी सरकारी नौकरी लग जाती है या जिसके पास मजबूत बैकअप प्लान होता है. हालांकि, मेरठ में काम करने वाली सरकारी कर्मचारी वाणी के साथ ऐसा नहीं था फिर भी उन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और वजह हैरान करने वाली थी.

बैंक पीओ थीं वाणी

वाणी मेरठ स्थित पंजाब नेशनल बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर थीं. उन्होंने साल 2022 में बैंक पीओ का एग्जाम पास कर यह नौकरी हासिल की थी. उन्होंने अपनो सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपनी जर्नी शेयर की है. वाणी ने बताया कि सरकारी नौकरी उन्होंने Toxicity की वजह से छोड़ी है.

वीडियो शेयर कर बताई अपनी कहानी

वीडियो शेयर करते हुए वाणी ने लिखा, "नॉट ऑल हीरो वीयर कैप्स, सम क्विट जॉब्स. इसलिए मैंने उस चैप्टर को बंद कर दिया जो अब मेरे काम का नहीं था. हालांकि इस नौकरी ने मुझे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया और मेरे जीवन स्तर में सुधार किया फिर भी मेरा मन कभी शांत नहीं हुआ. यह मानसिक रूप से थका देने वाला और धन्यवादहीन काम है."

इसके अलावा, वाणी ने बताया कि कैसे इस भूमिका ने उनके व्यक्तित्व को बदल दिया. उन्होंने कहा, "मैं धीरे धीरे उस व्यक्ति से नफ़रत करने लगी थी जो मैं बन रही थी. मैं पहले बहुत खुशमिजाज़ इंसान हुआ करती थी लेकिन पिछले तीन सालों में मैं बहुत चिड़चिड़ी और आसानी से नाराज़ हो जाने वाली हो गई हूं." उन्होंने कहा कि अब सैलरी के बजाए मेंटल पीस चुनने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, "किसी ऐसी जगह को छोड़ने के बाद जो खुशी और मानसिक शांति मिलती है जहाँ आपका कोई स्थान नहीं है, वह आपके किसी भी पछतावे से कहीं बेहतर है."

