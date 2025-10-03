scorecardresearch
 

Feedback

'भगवान ने नहीं बनाए हैं ये रूल...', शॉर्ट्स पहनकर मंदिर में घुसी महिला, मचा बवाल

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन नया वीडियो छा जाता है. कभी हंसी-मजाक तो कभी गहरी बहस, ये वीडियो हमेशा चर्चा का कारण बनते हैं. इन्हीं में से एक नया वीडियो अब परंपरा बनाम आधुनिकता की बहस को हवा दे रहा है.

Advertisement
X
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई(Photo:X/@VigilntHindutva)
वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई(Photo:X/@VigilntHindutva)

सोशल मीडिया पर अक्सर तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो लोगों का मनोरंजन करते हैं तो कुछ गंभीर बहस छेड़ देते हैं. हाल ही में सामने आया एक वीडियो परंपरा, आस्था और आधुनिक सोच के बीच चल रही बहस को फिर से सुर्खियों में ले आया है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है.

इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला मंदिर में प्रवेश को लेकर पुजारी और पुलिस अधिकारियों से बहस करती दिखाई दे रही है. विवाद की वजह बनी महिला की ड्रेस यानी शॉर्ट्स.

वीडियो में नजर आता है कि मंदिर के गेट पर खड़ी महिला को अंदर जाने से रोक दिया गया. इसके बाद वह गुस्से में आकर महिला पुलिसकर्मी और पुजारी से उलझ पड़ी. महिला पुलिसकर्मी से बहस करते हुए उसने कहा कि भगवान ने ये रूल. नहीं बनाए, बल्कि इंसानों ने ये नियम बनाए हैं. वहीं वीडियो रिकॉर्ड कर रही दूसरी महिला कहती है कि यह महिला छोटे कपड़े पहनकर मंदिर आई है और उसे प्रवेश से रोका जा रहा है. अब सवाल यह है कि इसमें गलती किसकी है.

सम्बंधित ख़बरें

dog puppies
यहां कुत्ते की पॉटी से लगाते हैं मालिक का पता... ये सिस्टम शायद ही कहीं होगा! 
hy-boiled-eggs-explode-in-microwave-scientific-reason
जैसे ही उबले अंडे को फोड़ा, अचानक हुआ विस्फोट… सामने आई असली वजह 
indian-woman-ananya-joshi-says-i-love-you-america-in-viral-video
नौकरी गई, सपना बिखरा…फिर भी भारतीय लड़की बोली-'आई लव यू अमेरिका' 
Gandhi Maidan Ravan effigy collapse
पटना में दहन से पहले टूटा रावण का सिर, गांधी मैदान में खड़ा था पुतला 
Woman holding rabbit
जब महिला के पेट से निकला था खरगोश... हकीकत सामने आने पर पहुंची जेल!  

देखें वायरल वीडियो

Advertisement

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो को एक्स पर VigilntHindutva नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. लाखों लोग इसे देख चुके हैं .वीडियो वायरल होने के बाद लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं. एक पक्ष का मानना है कि मंदिर में जाने के लिए पहनावे को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका कहना है कि भगवान सभी के हैं और हर किसी को अपनी मर्जी से दर्शन करने का अधिकार है. उनके अनुसार आस्था कपड़ों से कहीं बड़ी होती है.

दूसरी तरफ कई लोग इस महिला की हरकत को गलत ठहरा रहे हैं. उनका कहना है कि मंदिर एक पवित्र स्थान है और वहां अनुशासन और मर्यादा का पालन जरूरी है. उनके मुताबिक मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए ताकि भीड़ के बीच भी एक सम्मानजनक माहौल बना रहे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement