scorecardresearch
 

Feedback

बस में सूटकेस से आ रही थी आवाज, खोलने पर बाहर निकली जिंदा महिला

बस में एक बड़े से सूटकेस के अंदर आवाज आ रही थी. जब बस के स्टाफ ने सूटकेस को खोला तो उसके होश उड़ गए. क्योंकि अंदर एक जिंदा महिला फंसी हुई थी.

Advertisement
X
सूटकेस के अंदर मिली जिंदा महिला (Photo - AI Generated)
सूटकेस के अंदर मिली जिंदा महिला (Photo - AI Generated)

आयरलैंड के सिटीलिंक बस के लगेज कंपार्टमेंट में एक बड़ा सा सूटकेस रखा था. बस के स्टाफ को ऐसा लगा कि सूटकेस के अंदर से कुछ आवाज आ रही है. इसके बाद सिटीलिंक बस सेवा के अधिकारियों को बुलाया गया. फिर सूटकेस खोलने की अनुमति दी गई. 

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, जब सूटकेस को खोला गया तो अंदर एक जिंदा महिला फंसी हुई थी. पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया है कि महिला खुद के तस्करी करने की कोशिश में अंदर छिप गई थी. इस पूरी घटना का वीडियो भी लोगों ने बना लिया. 

खुद की तस्करी की कोशिश कर रही थी महिला
सिटीलिंक के एक अधिकारी जो इस मामले में पुलिस की जांच में मदद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वीडियो में एक महिला सूटकेस के अंदर फंसी हुई दिखाई दे रही है.  शुक्रवार शाम जारी एक बयान में, सिटीलिंक ने पुष्टि की कि वह महिला उनकी बस में एक अनाधिकृत यात्री थी.

सम्बंधित ख़बरें

Rapido driver inappropriate touch complaint
'भैया मत करो...', रैपिडो चालक ने बाइक पर की ऐसी हरकत, कांपने लगी महिला 
gold keyboard keycaps
बोनस में इस कंपनी ने कर्मचारियों को दिए सोने के कीबोर्ड कैप, कीमत सुन रह जाएंगे दंग 
python attack tour guide
अजगर ने टूर गाइड को दबोचा... फिर नाव से खींचकर ले गया पानी के अंदर 
social media ban
यहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगा बैन, इस उम्र तक नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल 
mansi
UPSC के लिए जन्मदिन, दोस्त, हंसी, सबको छोड़ा, अब खुद को नहीं पहचानती, पोस्ट वायरल 

सूटकेस के अंदर से आ रही थी महिला की आवाज
महिला गॉलवे बस के लगेज कंपार्टमेंट में एक सूटकेस में बंद मिली थी. आयरिश मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में सूटकेस को एक तरफ पड़ा हुआ देखा जा सकता है और एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है. गॉलवे बीओ की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो बना रहा व्यक्ति सूटकेस के पास जाता है और उसकी जिप खोलता है, जिससे एक महिला दिखाई देती है जो घबराई हुई और डरी हुई लगती है.

Advertisement

आखिर सूटकेस से बाहर निकलने में सफल रही महिला
फिर एक आदमी उससे सवाल करते हुए सुनाई देता है और कहता है - तुम्हें वहां किसने डाला? सौभाग्य से, वह अंततः सूटकेस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है  और कहती है कि भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है.

इसके बाद महिला उठकर बैठ जाती है और अपना सिर अपने हाथों में ले लेती हैय. गॉलवे ब्यूरो को दिए एक बयान में, सिटीलिंक के प्रवक्ता ने कहा कि हमें हमारी एक सेवा में एक अनधिकृत यात्री से जुड़े फुटेज की जानकारी है. हमने गार्डा को उनकी जांच में मदद की है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement