बस में सूटकेस से आ रही थी आवाज, खोलने पर बाहर निकली जिंदा महिला

आयरलैंड के सिटीलिंक बस के लगेज कंपार्टमेंट में एक बड़ा सा सूटकेस रखा था. बस के स्टाफ को ऐसा लगा कि सूटकेस के अंदर से कुछ आवाज आ रही है. इसके बाद सिटीलिंक बस सेवा के अधिकारियों को बुलाया गया. फिर सूटकेस खोलने की अनुमति दी गई.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, जब सूटकेस को खोला गया तो अंदर एक जिंदा महिला फंसी हुई थी. पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया है कि महिला खुद के तस्करी करने की कोशिश में अंदर छिप गई थी. इस पूरी घटना का वीडियो भी लोगों ने बना लिया.

खुद की तस्करी की कोशिश कर रही थी महिला

सिटीलिंक के एक अधिकारी जो इस मामले में पुलिस की जांच में मदद कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि वीडियो में एक महिला सूटकेस के अंदर फंसी हुई दिखाई दे रही है. शुक्रवार शाम जारी एक बयान में, सिटीलिंक ने पुष्टि की कि वह महिला उनकी बस में एक अनाधिकृत यात्री थी.

सूटकेस के अंदर से आ रही थी महिला की आवाज

महिला गॉलवे बस के लगेज कंपार्टमेंट में एक सूटकेस में बंद मिली थी. आयरिश मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो में सूटकेस को एक तरफ पड़ा हुआ देखा जा सकता है और एक महिला के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है. गॉलवे बीओ की रिपोर्ट के अनुसार, वीडियो बना रहा व्यक्ति सूटकेस के पास जाता है और उसकी जिप खोलता है, जिससे एक महिला दिखाई देती है जो घबराई हुई और डरी हुई लगती है.

आखिर सूटकेस से बाहर निकलने में सफल रही महिला

फिर एक आदमी उससे सवाल करते हुए सुनाई देता है और कहता है - तुम्हें वहां किसने डाला? सौभाग्य से, वह अंततः सूटकेस से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि भगवान का शुक्र है, भगवान का शुक्र है.

इसके बाद महिला उठकर बैठ जाती है और अपना सिर अपने हाथों में ले लेती हैय. गॉलवे ब्यूरो को दिए एक बयान में, सिटीलिंक के प्रवक्ता ने कहा कि हमें हमारी एक सेवा में एक अनधिकृत यात्री से जुड़े फुटेज की जानकारी है. हमने गार्डा को उनकी जांच में मदद की है.

---- समाप्त ----