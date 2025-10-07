चाय पीते ही महिला को हो गई ये अजीब बीमारी, टेप लगाकर बंद करनी पड़ती है आंख!

स्कॉटलैंड की एक महिला ने खुद पर बीते उस भयावह क्षण के बारे में बताया है, जब जब अपनी बेटी को जन्म देने के कुछ ही सप्ताह बाद एक कप चाय पीने के बाद उसका चेहरा सुन्न पड़ गया और उसके होठ, आंख, पलक और चेहरे के अन्य मसल्स ने काम करना बंद कर दिया.

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, 30 साल की करीना व्हाइट ने 8 अगस्त को बेटी मैकेंजी व्हाइट को जन्म दिया. 10 दिन बाद ही चाय पीते समय उन्हें एक अजीब अनुभव हुआ और उन्होंने महसूस किया कि उनके होंठ सुन्न होने लगे और उनके चेहरे का बायां हिस्सा लटकने लगा.

महिला के चेहरे को लकवा नहीं मारा था

करीना व्हाइट को लगा कि शायद उन्हें एलर्जी या स्ट्रोक हो गया है. क्योंकि चाय पीते समय उनका चेहरा लटकने लगा था, लेकिन डॉक्टर के पास जाने पर सच्चाई सामने आई.अस्पताल पहुंचने पर, एलर्जी और स्ट्रोक दोनों की संभावना को खारिज कर दिया गया. क्योंकि पता चला कि उसे बेल्स पाल्सी है.

डॉक्टर ने इस अजीब बीमारी को बताया वजह

एनएचएस के अनुसार , बेल्स पाल्सी एक ऐसी स्थिति है जो अस्थायी कमजोरी या गति की कमी का कारण बन सकती है जो आमतौर पर चेहरे के एक तरफ को प्रभावित करती है. इस समस्या के समाधान के लिए करीना को पांच दिनों तक स्टेरॉयड दिए गए.

आंख तक नहीं बंद हो पाता है

इसके बाद भी उन्हें पानी पीते समय मुंह से टपकने से रोकने के लिए अपने होंठों को भींचना पड़ता है और सोते समय अपनी बाईं आंख पर टेप भी लगाना पड़ता है. क्योंकि वह अपनी पलकों को बंद नहीं कर पाती हैं.

करीना ने बताया कि यह तब हुआ जब वह बच्चे को जन्म देने के बाद ठीक हो रही थीं. स्कॉटलैंड के फिफ के ग्लेनरोथ्स में रहने वाली करीना ने कहा कि मैं पूरी तरह टूट चुकी थी. मुझे पहले से ही आत्मविश्वास की समस्या थी और मैं अभी-अभी प्रसव के बाद आई थी और अपने शरीर से फिर से प्यार करना सीखने की कोशिश कर रही थी. इसके बाद मेरे चेहरे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया.

बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुआ ये हाल

उन्होंने कहा कि बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ऐसा हुआ. जब मैं एक कप चाय पीने के बाद सोफे पर गई और बच्चे को दूध पिला रही थी करा रही थी. तब मेरे होंठों के किनारे सुन्न होने लगे. मुझे लगा यह अजीब है और मुझे लगा कि यह कोई एलर्जी है. एक घंटे के अंदर ही मेरा आधा चेहरा लटकने लगा और मुझे लगा कि मुझे स्ट्रोक आ गया है.

इसके अलावा, करीना ने अपने चेहरे के पैरेलाइज्ड होने का फुटेज भी टिकटॉक पर पोस्ट किया है. करीना ने बताया कि मुझे दो हफ़्तों तक दर्द रहा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे कुचला जा रहा है, लेकिन अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है. मैं मुंह से बिना पानी टपकाए पी सकती. एक कप पानी पीते समय मुझे अपने होंठ भींचने पड़ते हैं. बात करते समय मैं तुतलाती हूं. शब्द ठीक से नहीं बोल सकती.

धीरे-धीरे हो रही हैं ठीक

पहले दो हफ़्तों तक मेरे चेहरे पर खाना लगा रहता था, लेकिन अब मैंने सही तरीके से खाना सीख लिया है. यह बहुत असुविधाजनक है. अब मेरे बाएं होंठ पर हल्की-सी हलचल होने लगी है.

उन्होंने बताया कि मेरी आंखों में अब भी जलन होती है और मैं आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करती हूं. दिन भर में कभी-कभी मैं अपनी आंखों को सूखने से बचाने के लिए अपनी उंगली से बंद कर लेती हूं. मुझे अभी भी रात में अपनी आंखों पर पट्टी या टेप चिपकाना पड़ता है. क्योंकि ये बंद नहीं होते हैं.

अब भी नहीं झपका पाती हैं पलकें

करीना का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया है कि वह ठीक हो जाएंगी, लेकिन वह मानती हैं कि उनके दिमाग में हमेशा यह बात रहती है कि वह ठीक नहीं होंगी. अपने डर के बावजूद, वह दृढ़ बनी हुई है और अपने अनुभव के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहती हैं. साथ ही उसी स्थिति में रहने वाले अन्य लोगों को उम्मीद देना चाहती हैं.

