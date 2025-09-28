CRPF अधिकारी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर चुपके से खींची महिला की तस्वीर, वीडियो वायरल

एक महिला ने दावा किया है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआरपीएफ अधिकारी जैसा दिखने वाले एक व्यक्ति ने फोन पर बात करने का नाटक करते हुए चुपके से उसकी तस्वीर खींच ली. उसने मौके पर ही उस व्यक्ति से बात की और बातचीत का वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो गया है. आयशा खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसे अब तक दस लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. अपनी पोस्ट में, खान ने लिखा-16 सितंबर की सुबह दिल्ली हवाई अड्डे (टर्मिनल 1) पर, मुझे एक बेहद परेशान करने वाला अनुभव हुआ. एक आदमी कॉल पर होने का नाटक करते हुए मेरी तस्वीर खींचता रहा.

महिला के पैरों की तस्वीर खींच रहा था CRPF

महिला ने आगे कहा कि जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, तो वह तब तक इनकार करता रहा, जब तक मैंने उससे उसका फोन नहीं मांगा. उसके पास तस्वीरें थीं. उसके पास मेरे पैरों की तस्वीरें थीं. उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा इस बात से परेशानी हुई कि वह आदमी सीआरपीएफ का था. महिला ने कहा- वह हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था. अगर कोई महिला हवाई अड्डे के अंदर, निगरानी में और सुरक्षाकर्मियों से घिरी हुई सुरक्षित नहीं है, तो वह कहा सुरक्षित महसूस करेगी?

फटकार के बाद CRPF ने डिलीट की फोटो

"वीडियो में खान उस आदमी को डांटती हुई दिखाई दे रही हैं, इसके बाद सीआरपीएफ ने तस्वीरें डिलीट करनी शुरू कर दी. जब उससे पूछा गया, तो उसने बुदबुदाते हुए कहा कि तस्वीरें "अपने आप(Automatic)खींची गई थीं और डिलीट कर दी गई थीं.खान ने अपने पोस्ट के अंत में भारत में महिलाओं की सुरक्षा को "एक क्रूर मजाक" बताया और कहा कि जब जनता की सुरक्षा का काम करने वाले लोग ही विश्वास का उल्लंघन करते हैं, तो यह विश्वासघात जैसा लगता है.

एयरपोर्ट पर भी महिला सुरक्षित नहीं

वीडियो के साथ महिला ने इंस्टाग्राम पर लिखा- 16 सितंबर, 2025 की सुबह दिल्ली एयरपोर्ट (टर्मिनल 1) पर, मुझे एक बेहद परेशान करने वाला अनुभव हुआ. एक आदमी फोन पर बात करने का नाटक करते हुए मेरी तस्वीर खींचता रहा. जब मैंने उससे पूछा, तो वह मना करता रहा- जब तक मैंने उसका फोन नहीं मांगा. उसके पास तस्वीरें थीं. उसके पास मेरे पैरों की तस्वीरें थीं. सबसे चौंकाने वाली बात? वह एक सीआरपीएफ कर्मी था—जिसका काम हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है.

महिला ने आगे लिखा- अगर एक महिला एयरपोर्ट के अंदर, निगरानी में, अधिकारियों से घिरी हुई, और सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में सुरक्षित नहीं है, तो वह कहां सुरक्षित महसूस करेगी? भारत में महिलाओं की सुरक्षा एक क्रूर मजाक बन गई है और जब हमारी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निभाने वाले लोग उस भरोसे का उल्लंघन करते हैं, तो यह सिर्फ़ दुर्व्यवहार नहीं—बल्कि विश्वासघात है. मैं चुप रहना छोड़ चुकी हूं. यह ठीक नहीं है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हमें जवाबदेही चाहिए. हमें बदलाव चाहिए. @delhiairport @delhi.police_official

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

वायरल वीडियो पर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, "अपने लिए खड़े होने पर मुझे आप पर गर्व है," जबकि दूसरे ने लिखा, "मुझे आप पर गर्व है, बहन." एक यूजर ने लिखा- अपनी बात कहने और अपने लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद. कृपया, लड़के और लड़कियां, आइए हम भी अपनी बात कहें, आइए हम भी एक-दूसरे की मदद करें. यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की चिंता ऑनलाइन सामने आई हो. इस हफ्ते की शुरुआत में, लॉस एंजिल्स की एक महिला का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक व्यक्ति से ट्रेन में चुपके से उसकी तस्वीरें लेने के लिए भिड़ गई थी.

