कैलेंडर में सेट था मौत का दिन और टाइम, फोन देख चीख पड़ी महिला

एक महिला अपना फोन देखते ही चीख पड़ी. उसने फोन में अपनी मौत का दिन और समय देख लिया था. इसके बाद वह काफी डर गई. जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो उन्होंने फोन के गूगल कैलेंडर का स्क्रीन शॉट लेकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. फिर लोगों से पूछा कि कोई बता सकता है कि गूगल कैलेंडर में इस इवेंट को कैसे सेट किया गया या फिर ये हुआ कैसे और इसका क्या मतलब है.

मिरर की रिपोर्ट के अनुसार, एक महिला अपने फोन पर गूगल कैलेंडर में अगले साल के लिए शेड्यूल इवेंट देख रही थी. तभी उन्हें एक डरावनी कैलेंडर एंट्री दिखाई दी. इसमें 14 मई 2026 को शाम 6 बजे होने वाली एक इवेंट शेड्यूल दिख रहा था. ये इवेंट महिला की मौत थी. कैलेंडर में 14 मई 2026 को माय डेथ नाम से महिला की मौत की घटना का शेड्यूल सेट किया हुआ था.

कैलेंडर का स्क्रीनशॉट शेयर कर मांगे सुझाव

महिला ने जब ये सब अपने पति को दिखाया तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर Reddit पर पोस्ट कर दिया. शख्ल ने पोस्ट में लिखा कि मेरी पत्नी को उसके कैलेंडर पर उसकी मौत दिखाई दी है. उन्होंने दूसरों से मदद मांगी. उन्होंने लिखा कि उसे नहीं पता कि यह कैसे जोड़ा गया और वह डर गई है. क्या इसे ट्रैक करने का कोई तरीका है? क्या कोई इसमें मदद कर सकता है.

इस पोस्ट पर सैकड़ों Reddit यूजर्स ने इस विचलित करने वाली गलती के कारणों पर अपने विचार शेयर किए. पति ने यह भी स्पष्ट किया कि मुझे किसी आध्यात्मिक बात की चिंता नहीं है. मुझे लगता है कि कोई मानसिक रूप से अस्थिर पूर्व साथी ने इसे जोड़ा होगा और कुछ योजना बना रहा होगा. लेकिन अब जब मैं यह कह रहा हूं, तो यह भी पागलपन लगता है.

सोशल मीडिया यूजरों ने बताई ये वजहें

एक Reddit यूजर ने कहा कि क्या संभव है कि वह नशे में हो या किसी अजीब बातचीत या सोच की वजह से उनकी पत्नी के फोन से छेड़छाड़ कर ऐसा शेड्यूल सेट कर दिया हो. मैंने भी कभी-कभी ऐसा किया है. पति ने स्वीकार किया कि शायद कुछ भी संभव है. वह कहती है नहीं, लेकिन कौन जानता है. वह यह भी सोच रही है कि क्या उसे यह इवेंट डिलीट कर देना चाहिए. मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि यह कब जोड़ा गया था.

एक अन्य व्यक्ति ने सवाल किया कि क्या आप लोग वॉयस कमांड असिस्टेंट जैसे Alexa/Siri/Google का उपयोग करते हैं. कैलेंडर में चीजें जोड़ने के लिए? शायद वह कुछ और अपॉइंटमेंट जोड़ने की कोशिश कर रही थी और असिस्टेंट ने गलत समझ लिया हो. तीसरे शख्स ने सुझाव दिया कि यह डायरी एंट्री एक प्रैंक वेबसाइट Death Date से आई हो सकती है, जो यूजर्स को अपनी या किसी और की जानकारी डालकर उनकी मौत की भविष्यवाणी करने देती है.

पुराने मेल से जुड़े होने के वजह से भी सेट हो सकता है ऐसा इवेंट

पति ने कहा कि मेरा यही अनुमान है. कैलेंडर ऐप में यह एक पुराने ईमेल से जुड़ा था जिसे वह अब इस्तेमाल नहीं करती लेकिन वह लंबे समय से था. मुझे लगता है कि उसने ऐसी किसी साइट पर जाकर इसे जोड़ा होगा और अब उसे याद नहीं है. एक अन्य यूजर ने बताया कि अगर आप Google कैलेंडर से सिंक्ड हैं तो कोई भी आपकी कैलेंडर में कुछ भी जोड़ सकता है. मेरी कैलेंडर पिछले कई वर्षों से स्पैम इनवाइट्स से भरी हुई है.

पांचवें शख्स ने इसकी सबसे सही वजह बताई और कहा कि यह सही जवाब है. आपको या आपकी पत्नी को इस इवेंट का विश्लेषण करना चाहिए कि इसे किसने बनाया, यह वहां कैसे आया. यह Google कैलेंडर है, इसलिए इसके कुछ निशान होने चाहिए. आखिरकार, यह कई चीजें हो सकती हैं.सभी विचारों पर विचार करने के बाद, महिला के पति ने पोस्ट पर वापस आकर कहा कि मैं लगभग 20% डर गया हूं और 80% सोचता हूं कि यह अजीब है लेकिन कुछ नहीं. इसलिए मैं ठीक हूं.

---- समाप्त ----