बाथरूम रेनोवेट करा रहा था शख्स, दीवार के पीछे मिला कंकाल... साथ थी एक चिट्ठी!

1940 में बने एक घर के रेनोवेशन के दौरान बाथरूम की दीवार से ऐसी चीज निकली, जिसे देखकर कपल दंग रह गए. अंदर एक कंकाल पड़ा था. उसके साथ ही एक चिट्ठी भी थी. जिसे पढ़ने के बाद पता चला कि ये माजरा क्या है?

मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा के विन्निपेग में एक कपल उस समय हैरान रह गया जब उन्होंने अपने नए-नए खरीदे घर की दीवार के अंदर एक हैरान कर देने वाली चीज दिखाई दी. जब वे अपने बाथरूम को रेनोवेट कर रहे थे. तब दीवार के अंदर एक खोपड़ी दिखाई दी.

दीवार के अंदर था पूरा कंकाल

यह देख कपल के होश उड़ गए. फिर दीवार की पूरी बाहरी परत हटा दी गई. अंदर एक पूरा कंकाल पड़ा था. पहले तो वे डर गए. कुछ ही पल बाद जब ध्यान से देखा तो उनकी हंसी छूट गई. कपल ने उस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

वीडियो की शुरुआत उस दीवार को दिखाया गया है, जिसे तोड़ा जा रहा है. उसमें एक छोटा सा छेद बना हुआ था, जिससे एक भयानक चीज दिखाई दे रही थी. यह एक कंकाल का सिर था.

कंकाल को पहनाए गए थे कपड़े

फिर वह आदमी ने ध्यान से बाकी की दीवार को उखाड़ता गया. ताकि पूरा कंकाल दिखाई दे. जैसे ही दीवार की पूरी बाहरी परत हटाई गई. अंदर जो कुछ भी था, उसे देख वे हंस पड़े. क्योंकि वह कंकाल जींस पहने हुए था. उनके एक बटन वाली शर्ट पहनी थी और कमर पर एक काली बेल्ट बंधी हुई थी.

उसकी कमीज की जेब में चिट्ठी भी रखी हुई थी. कपल ने झट से उस चिट्ठी को निकाला और पढ़ने लगा. उसमें लिखा - हा, हा, हा, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? जेसन लेन, 2013.

जेब में रखी मिली एक चिट्ठी

ये एक नोट था जो कंकाल को पहनाए गए कपड़े में रखा था. यह सब देखकर कैमरे के पीछे से महिला चिल्लाई. ये तो बहुत मजेदार है. अब यह वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में मकान मालिक, कैली एलिसन ने इस खोज के बारे में अधिक विस्तार से बताया.

उन्होंने बताया कि जब मैं अपने विन्निपेग स्थित घर (जो 1941 में बना था) के बाथरूम को रेनोवेट कर रहा था, तो हमें पता चला कि पिछले मालिक ने दीवार में एक प्लास्टिक का ढांचा छिपा दिया था. उसके साथ एक नोट भी था.

कंकाल की जेब में मिली यूएसबी ड्राइव में थी घर की पूरी कहानी

उन्होंने बताया कि उन्हें बटुए में एक यूएसबी ड्राइव भी मिली थी, जिसमें पिछले मालिक ने घर की कहानी साझा की थी. इसमें बताया गया था कि ये घर रेनोवेशन से पहले कैसा दिखता था. साथ ही इसमें यह भी कि दिखाया गया है कि जब यह उनके परदादा के पास था तब यह कैसा दिखता था.

उन्होंने कहा कि मैंने कंकाल को वापस दीवार पर लगाने की योजना बनाई है. उसी फ्लैश ड्राइव में अपनी तस्वीरें और कहानी भी जोड़ दूंगा. वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किए जाने के बाद, कई लोगों ने अपने विचार साझा किए और दावा किया कि यह एक बहुत अच्छा प्रैंक था.

