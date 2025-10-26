scorecardresearch
 

Feedback

पति ने नहीं की सफाई, पत्नी का पारा चढ़ा, गले पर कर दिया चाकू से वार, वायरल हुई ये घटना

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में काम करने वाली भारतीय मूल की महिला को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उसने घर की सफाई को लेकर हुए झगड़े के दौरान अपने पति पर चाकू से हमला किया.

Advertisement
X
ये घटना अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइनामें हुई (सांकेतिक तस्वीर-AI)
ये घटना अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइनामें हुई (सांकेतिक तस्वीर-AI)

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में एक भारतीय मूल की महिला ने घरेलू झगड़े के दौरान अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया. यह चौंकाने वाली घटना तब हुई जब पति-पत्नी के बीच घर की सफाई को लेकर बहस छिड़ गई.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान 44 साल की चंद्रप्रभा सिंह के रूप में हुई है, जो नॉर्थ कैरोलाइना के एंडहेवन एलिमेंट्री स्कूल में K-3 ग्रेड की टीचर असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं.घटना 12 अक्टूबर (रविवार) को शार्लोट के बैलेंटाइन इलाके में स्थित फॉक्सहेवन ड्राइव के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई.

सफाई के झगड़े ने लिया हिंसक रूप

सम्बंधित ख़बरें

china-cr450-train-reaches-896-kmph-becomes-worlds-fastest-train
बिजली से भी तेज! चीन की हाई-स्पीड ट्रेन ‘CR450’ ने तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड 
snake-girl-ajita-pandey-rescues-cobra-from-factory-video-viral
फैक्ट्री में छिपा था जहरीला कोबरा, ‘स्नेक गर्ल’ ने किया रेस्क्यू, वीडियो वायरल 
shadab jakati
'10 रुपये के बिस्किट' से बदली किस्मत... शादाब जकाती को दुबई में मिला घर 
Japan waiter cafe trend
ऐसा रेस्टोरेंट जहां पैसे देकर वेटर बनने आते हैं लोग 
elephants-breakfast-prepared-by-mahouts-video-from-tamil-nadu-viral
कैसा होता है हाथियों का ब्रेकफास्ट? जब महावत ने प्यार से तैयार किया नाश्ता 

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रप्रभा सिंह और उनके पति अरविंद सिंह के बीच घर की सफाई को लेकर बहस हुई.अरविंद सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने सफाई नहीं की, तो उनकी पत्नी नाराज हो गईं और जानबूझकर चाकू से उनके गले पर वार किया.

वहीं, चंद्रप्रभा सिंह ने पुलिस को अलग बयान दिया. उनका कहना है कि वह नाश्ता तैयार कर रही थीं, तभी उनके पति मदद करने आए. इसी दौरान उन्होंने कहा कि घर साफ नहीं है, और उसी वक्त जब वह चाकू पकड़े हुए थीं, तो अनजाने में उनके पति की गर्दन कट गई.

Advertisement

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

पुलिस को यह घटना सुबह 10:49 बजे की सूचना मिली. जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक अरविंद सिंह को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया जा चुका था.चंद्रप्रभा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में अदालत ने 13 अक्टूबर को 10,000 डॉलर (लगभग 8.3 लाख रुपया) की जमानत राशि तय की.अदालत ने उन्हें पब्लिक डिफेंडर (सरकारी वकील) नियुक्त किया और सशर्त रिहाई दी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनना और पति से संपर्क न करना शामिल है.

स्कूल से सस्पेंड हुई टीचर असिस्टेंट

स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने इस घटना के बाद चंद्रप्रभा सिंह को सस्पेंड कर दिया है.अधिकारियों ने साफ किया कि यह हमला स्कूल परिसर में नहीं हुआ और इसमें किसी छात्र या स्टाफ का कोई संबंध नहीं है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement