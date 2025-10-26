पति ने नहीं की सफाई, पत्नी का पारा चढ़ा, गले पर कर दिया चाकू से वार, वायरल हुई ये घटना

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में एक भारतीय मूल की महिला ने घरेलू झगड़े के दौरान अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया. यह चौंकाने वाली घटना तब हुई जब पति-पत्नी के बीच घर की सफाई को लेकर बहस छिड़ गई.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी महिला की पहचान 44 साल की चंद्रप्रभा सिंह के रूप में हुई है, जो नॉर्थ कैरोलाइना के एंडहेवन एलिमेंट्री स्कूल में K-3 ग्रेड की टीचर असिस्टेंट के तौर पर काम करती हैं.घटना 12 अक्टूबर (रविवार) को शार्लोट के बैलेंटाइन इलाके में स्थित फॉक्सहेवन ड्राइव के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में हुई.

सफाई के झगड़े ने लिया हिंसक रूप

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, चंद्रप्रभा सिंह और उनके पति अरविंद सिंह के बीच घर की सफाई को लेकर बहस हुई.अरविंद सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने सफाई नहीं की, तो उनकी पत्नी नाराज हो गईं और जानबूझकर चाकू से उनके गले पर वार किया.

वहीं, चंद्रप्रभा सिंह ने पुलिस को अलग बयान दिया. उनका कहना है कि वह नाश्ता तैयार कर रही थीं, तभी उनके पति मदद करने आए. इसी दौरान उन्होंने कहा कि घर साफ नहीं है, और उसी वक्त जब वह चाकू पकड़े हुए थीं, तो अनजाने में उनके पति की गर्दन कट गई.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

पुलिस को यह घटना सुबह 10:49 बजे की सूचना मिली. जब अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब तक अरविंद सिंह को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया जा चुका था.चंद्रप्रभा को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट ने पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में अदालत ने 13 अक्टूबर को 10,000 डॉलर (लगभग 8.3 लाख रुपया) की जमानत राशि तय की.अदालत ने उन्हें पब्लिक डिफेंडर (सरकारी वकील) नियुक्त किया और सशर्त रिहाई दी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनना और पति से संपर्क न करना शामिल है.

स्कूल से सस्पेंड हुई टीचर असिस्टेंट

स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने इस घटना के बाद चंद्रप्रभा सिंह को सस्पेंड कर दिया है.अधिकारियों ने साफ किया कि यह हमला स्कूल परिसर में नहीं हुआ और इसमें किसी छात्र या स्टाफ का कोई संबंध नहीं है.

