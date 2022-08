वर्ल्‍ड लॉयन डे (World Lion day 2022) के मौके पर आईएफएस अधिकारी प्रवीन कासवान (Parveen Kaswan IFS) ने ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस ट्वीट में उन्‍होंने सोशल मीडिया यूजर्स से एक सवाल पूछा. फिर तो यूजर्स ने भी इस सवाल के मजेदार जवाब दिए. कई लोगों के जवाब ह्यूमर से लैस थे.

आईएफएस प्रवीन कासवान ने अपने ट्वीट में लिखा-'शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, ना ही सबसे मजबूत. तो फिर क्‍यों उसे जंगल का राजा कहा जाता है, आइए देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है'.

प्रवीन कासवान के इतना पूछते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने जवाब देने शुरू कर दिए. यूजर्स के अपने तर्क भी दिए.

#Lion is not the biggest animal of jungle. Not even the strongest. Then why he is called king of Forest. Let’s see who can answer. #WorlLionsDay . pic.twitter.com/blqrfDPdDQ

एक यूजर ने जवाब दिया, आक्रामकता और जब तक मर नहीं जाते, तब तक लड़ने वाली आदत... ऐसा दुर्लभ ही है होता है कि शेर पर उनके विरोधी हमला करे और उसकी मौत हो जाए. शेर नेचुरल मौत ही मरते हैं.

एक अन्‍य ट्विटर यूजर ने जवाब में लिखा- ऐसा कभी भी नहीं सुना कि शेर को किसी दूसरे जानवर ने मार दिया हो. इसलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है. लेकिन वो कभी जंगल में नहीं रहते हैं. एटीट्यूड?

वैसे कई ट्विटर यूजर्स ने अपने जवाब में एक बात मानी कि शेर का जो एटीट्यूड होता है, उसके कारण ही वो जंगल के राजा कहलाते हैं.

You knonw. Most powerful person Hitler he is just about 4 feets hiehgt but what makes him storng... Attitude — srikanth bathula Varikole (@BBathula) August 10, 2022

Never heard lion being hunted/predated by other species? So king of the jungle.



But they don't live in jungles.



Attitude? — Environment and Ecology for UPSC 🇮🇳 (@EnvirForUPSC) August 10, 2022

Lion has his own rules. All lions have their territories.Lion is courageous, is bold, walks with confidence, dares anything and is never afraid.

Die for its territory and family. And his attitude looks like a king. — Nipul lakum (@NPLakum) August 10, 2022

क्योंकि वह झुंड मे रहते है सारे मिल के शिकार करते है और इस कारण वह जोखिम लेने से नहीं घबराते. एवं आक्रमक होते है.. जबकि बाघ 🐅 आकर मे अधिक बड़े और ताकतवर होते है लेकिन अकेले रहते है अकेले शिकार भी करते है...ईसलिए अधिक जोखिम नहीं ले सकते..... इसलिए जंगल का राजा शेर है.. — Shubham Chakraborty (@im_shubham202) August 10, 2022

It’s the pride and the sense of unity and oneness makes him the king. The power of lion lies in its pride. The scar on his face is the proof that he is protective shield of the pride.



That’s what makes Lion, The King of the Jungle. — محمد طارق🇮🇳 (@emperor_mohd) August 10, 2022