Vishal Garg Profile: कौन हैं विशाल गर्ग? जिन्होंने Zoom कॉल पर 900 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

अमेरिकी कंपनी बेटर डॉट कॉम (Better.com) ने एक झटके में अपने 900 से अधिक कर्मचारियों (Employees) की छंटनी कर दी. इन कर्मचारियों को कंपनी के सीईओ ने जूम कॉल (Zoom Call) के दौरान एक साथ नौकरी से निकाल दिया. इस घटना के बाद से बेटर डॉट कॉम के सीईओ विशाल गर्ग (Vishal Garg) सुर्खियों में हैं.

दरअसल, वर्चुअल इंटरेक्शन के दौरान कर्मचारियों की छंटनी करने के बाद लोग विशाल गर्ग के बारे में जानने के उत्सुक हैं. तो आइए जानते हैं बेटर डॉट कॉम के सीईओ विशाल गर्ग के बारे में..

कौन हैं विशाल गर्ग?

बता दें कि विशाल गर्ग Better.com कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं. यह कंपनी एक डिजिटल फर्स्ट होम ओनरशिप कंपनी है. गर्ग के लिंक्डइन (linkedin) बायो के अनुसार, वो एक निवेश होल्डिंग कंपनी वन जीरो कैपिटल (One Zero Capital) के फाउंडिंग पार्टनर भी हैं.

विशाल गर्ग इस साल की शुरुआत में भी सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के दौरान न्यूयॉर्क शहर के पब्लिक स्कूल के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई में बेहतर सुविधा के लिए करीब 15 करोड़ रुपये का दान दिया था. इन रुपयों का उपयोग गरीब बच्चों को आईपैड, इंटरनेट, किताबें, ड्रेस जैसी सुविधा मुहैया कराने में किया गया था.

अभी क्यों ट्रेंडिंग में हैं विशाल?

हाल ही में विशाल गर्ग ने जूम कॉल मीटिंग (Vishal Garg Zoom Meeting) के दौरान एक झटके में 900 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान कर दिया था. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि यह वीडियो मीटिंग में शामिल किसी कर्मचारी ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसे अब इंटरनेट पर लीक कर दिया गया. इस वीडियो के सामने आने के बाद से विशाल गर्ग की सर्चिंग बढ़ गई है.

Vishal Garg: “I wish I didn’t have to lay off 900 of you over a zoom call but I’m gonna lay y’all off right before the holidays lmfaooo”pic.twitter.com/6bxPGTemEG