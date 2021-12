Semeru Volcanic: ज्वालामुखी विस्फोट के बाद का खौफनाक मंजर, VIDEO देख सिहर उठेंगे

Semeru Volcanic Video: इंडोनेशिया (Indonesia) के जावा (Java) द्वीप के सेमेरू ज्वालामुखी (Semeru Volcanic) में विस्फोट के बाद का मंजर जिसने भी देखा, सिहर उठा. अचानक हुए ज्वालामुखी विस्फोट से दर्जन भर से अधिक लोगों की जान चली गई. वीडियोज में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सेमेरू ज्वालामुखी विस्फोट (Semeru Volcanic Eruption) के बाद एक झटके में हजारों लोग विस्थापित होने को मजबूर हो गए. ज्वालामुखी से निकलने वाली राख ने चार किलोमीटर तक के इलाके को अपनी आगोश में ले लिया. आसमान में ऊंचाई तक सिर्फ राख और धुएं का गुबार देखने को मिला. कम से कम 11 गांवों को ज्वालामुखी के लावा ने तबाह कर दिया.

ज्वालामुखी विस्फोट शनिवार को हुआ था, लेकिन अब भी इससे राख और धुआं निकल रहा है. राख और धूल की परत इतनी मोटी थी कि पूरे Java Island पर दिन में ही रात जैसा नजारा दिखने लगा.

Semeru Volcanic के फटने के कुछ क्षण बाद शूट किए गए वीडियोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ज्वालामुखी फटने के बाद लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं. क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख, मिट्टी और पत्थरों की बारिश शुरू हो गई.

