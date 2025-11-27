scorecardresearch
 

कैसे WFH ने बचाई शादी? वाइफ से ऐसे बढ़ी नजदीकियां, शख्स की आपबीती वायरल

एक शख्स ने बताया कि कैसे रिमोट वर्क ने उसकी दिनचर्या बदल दी और अनजाने में उसकी शादी को भी मजबूत बना दिया. Reddit पर शेयर की गई उसकी अब वायरल पोस्ट में उसने लिखा कि पत्नी के साथ मिला अतिरिक्त समय उसे वो कनेक्शन वापस दिला गया, जिसका टूटना उसे खुद भी पता नहीं चला था.

शख्स ने बताया WFH ने कैसे जिंदगी बदली (Representational image from Pexels)
शख्स ने बताया WFH ने कैसे जिंदगी बदली (Representational image from Pexels)

कोविड-19 महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम कई लोगों की लाइफ का अहम हिस्सा बन गया. शुरुआत में माना जा रहा था कि घर से काम करने से फैमिली-वर्क कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, लोग अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन कई लोगों के लिए इसका नतीजा बिल्कुल उलटा रहा. हाल ही में एक Reddit यूज़र ने अपनी कहानी शेयर करते हुए बताया कि कैसे WFH ने न सिर्फ उनकी दिनचर्या बदली, बल्कि उनकी शादी को भी बचा लिया. r/remotework सबरेडिट पर उन्होंने लिखा कि लोग वर्क फ्रॉम होम की बात करते समय आमतौर पर नींद और कम्यूट का ज़िक्र करते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव है अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका. उनकी पोस्ट को 4,000 से ज़्यादा अपवोट मिल चुके हैं.

WFH से रिश्ते में आई नई गर्माहट

यूजर के मुताबिक, कोविड से पहले वह सुबह तब घर से निकल जाते थे जब उनकी पत्नी सो रही होती थी और रात 7-8 बजे थककर लौटते थे. दोनों के पास साथ बिताने के लिए सिर्फ देर रात का एक छोटा-सा डिनर और आधा-जागा नेटफ्लिक्स टाइम ही बचता था. लेकिन वर्क फ्रॉम होम ने सब बदल दिया.

अब उनका ‘कम्यूट’ सिर्फ 12 कदमों का है-बेड़रूम से लिविंग रूम के कोने में रखे छोटे से डेस्क तक. उन्होंने बताया कि अब दोनों की सुबह एक प्यारी आदत से शुरू होती है.साथ में कॉफी पीना. पहला कप खत्म होने तक वह लैपटॉप नहीं खोलते और दोनों एक-दूसरे से दिन की प्लानिंग शेयर करते हैं. दोपहर में वह कैलेंडर पर 30 मिनट का ‘फोकस टाइम’ ब्लॉक करते हैं, जो असल में दोनों का एक साथ टहलने या जल्दी से खाना बनाने का टाइम होता है.

परफॉर्मेंस बेहतर हुई, रिश्ते भी मजबूत

उन्होंने साफ कहा कि WFH का उनके काम पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा. बल्कि परफॉर्मेंस और बेहतर हो गई क्योंकि अब वह थके या चिड़चिड़े नहीं रहते. हां, कुछ बॉउंड्रीज़ तय करना जरूरी रहा-जैसे हेडफोन पहनने का मतलब है कि बातचीत न की जाए. उनकी मानें तो रिमोट वर्क ने उनके रिश्ते को वीकेंड-ओनली मोड से निकालकर फिर से एक नॉर्मल डेली लाइफ जैसा बना दिया. उन्होंने पोस्ट के अंत में पूछा कि क्या किसी और ने भी अनुभव किया है कि WFH ने उनके रिश्तों को मजबूत किया है. यह पोस्ट कई लोगों के दिल को छू गई. एक यूज़र ने कमेंट किया- कसम से, यह बहुत प्यारा है… छोटे-छोटे पल साथ बिताना बहुत कुछ ठीक कर देता है. रिमोट वर्क सच में आपकी असली जिंदगी वापस दे देता है.

---- समाप्त ----
