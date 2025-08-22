गर्लफ्रेंड को जैसे ही शख्स ने किया प्रपोज... पीछे फूट पड़ा असली ज्वालामुखी! सामने आया Video

इन दिनों इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कमाल का है. दरअसल, एक लड़का जैसे ही अपनी प्रेमी को सरप्राइज करते हुए उसे प्रपोज करता है. तभी दूर एख पहाड़ पर अचानक ज्वालामुखी फट जाता है और उसका लाल लावा क्षितिज पर छा जाता है.

इस मनमोहक दृश्य ने ऑनलाइन काफी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं. क्योंकि, जिस तरह प्रपोज करते ही सामने पहाड़ पर ज्वालामुखी फट पड़ता है, इस गजब की टाइमिंग की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

एक्टिव ज्वालामुखी के सामने कर रहे थे प्रपोज

इस वीडियो को पोस्ट करने वाली लड़की का नाम मॉर्गन एलेक्सा है और उसके बॉयफ्रेंड ने वोल्कैन फ़्यूगो नाम के जागृत ज्वालामुखी के सामने उसे प्रपोज किया था. कमाल की टाइमिंग के साथ प्रपोज करते ही ज्वालामुखी फट पड़ा. इसे देख कपल भी हैरान थे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @missmorganalexa नाम के हैंडल ने ये वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ ही एक लंबा-चौड़ा पोस्ट भी किया है. उसने लिखा है कि मुझे कुछ बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं. आप लोगों ने इंटरनेट पर मेरा वीडियो ढूंढ लिया है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे रील के रूप में पोस्ट कर दूं.

Advertisement

कपल ने खुद को बताया भाग्यशाली

जिन्हें नहीं पता, उन्हें बता दूं कि मेरे लॉन्ग-टर्म बॉयफ्रेंड @jleenumbers ने ग्वाटेमाला के वोल्कैन अकाटेनैंगो में मुझे प्रपोज किया था. बैकग्राउंड में वोल्कैन फ़्यूगो फटता दिखाई दे रहा है. हम बहुत भाग्यशाली रहे क्योंकि वीडियो में जो विस्फोट आप देख रहे हैं, वह उस दिन हमने भी देखा. यह पहला दिखाई देने वाला बाहरी विस्फोट था.

ग्वाटेमाला की स्थानीय संस्कृति में, वोल्कैन फ़्यूगो आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने की एक पवित्र कड़ी मानी जाती है. जहां विस्फोटों को अलौकिक शक्तियों की शक्तिशाली अभिव्यक्ति और अनुष्ठानों और अर्पण के अवसर के रूप में देखा जाता है. यह 'आई लावा यू' को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है.

लोग दे रहे ऐसे रिएक्शन

इस वीडियो पर काफी सारे लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों ने इस नए जोड़े को बधाई दी. वहीं एक यूजर ने लिखा - मुझे यह बहुत पसंद आया! वहीं एक अन्य ने मजाकिया लहजे में लिखा - नहीं बच्चों, कोई आतिशबाजी नहीं हुई. पूरा ज्वालामुखी फट गया था.

---- समाप्त ----