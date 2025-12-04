मगरमच्छ का लेदर, नीलम के कांच वाली घड़ियां? क्यों चर्चा में रहता है पुतिन का वॉच कलेक्शन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घड़ियां हमेशा चर्चा में रहती है. रूस में विपक्षी पार्टियां तो यहां तक दावा कर चुकी है कि पुतिन के घड़ियों का कलेक्शन उनकी घोषित कुल संपत्ति से भी ज्यादा है. कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं, जिससे पुतिन की महंगी घड़ियों के शौक का पता चलता है.

व्लादिमीर पुतिन को कई मौकों पर महंगी और विशेष तौर पर डिजाइन की गई लग्जरी घड़ी पहने देखा गया है. मॉस्को टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, करीब एक दशक पहले उनके हाथ में पैटेक फिलिप पर्पेचुअल घड़ी दिखी थी. उस वक्त इसकी कीमत 60 हजार डॉलर यानी 48 लाख रुपये थी.

मगरमच्छ के चमड़े से बनी घड़ियां पहनते हैं पुतिन

वहीं पुतिन को ब्लैंकपेन का लेमन एक्वा लंग ग्रांडे डेट भी पहने देखा गया, जिसकी कीमत 10,500 डॉलर यानी करीब 10 लाख रुपये है. पुतिन जो सबसे महंगी घड़ी पहनते हैं, उससे बारे में कहा जाता है कि वो मगरमच्छ के चमड़े, नीलम कांच और प्लैटिनम से बनी है. यह ए. लैंगे एंड सोहने टूरबोग्राफ की घड़ी है, जिसकी कीमत 5 लाख डॉलर यानी करीब साढ़े चार करोड़ रुपये है.

वायरल हुआ था पुतिन की घड़ियों का कलेक्शन

रूस की विपक्षी पार्टी सॉलिडेरिटी ने एक बार एक वीडियो जारी कर राष्ट्रपति को महंगी घड़ियां पहने हुए दिखाया था, जो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ था. सॉलिडैरिटी का कहा था कि पुतिन के घड़ियों के कलेक्शन की कीमत कम से कम 22 मिलियन रूबल है.

सॉलिडैरिटी के सदस्य और पूर्व उप प्रधानमंत्री बोरिस नेमत्सोव ने वीडियो के साथ एक पोस्ट भी लिखा था. इसमें बताया था कि लगता है पुतिन ने इस संग्रह को प्राप्त करने के लिए छह साल तक कुछ खाया-पिया नहीं. इस क्लिप में उस घटना को भी दिखाया गया है, जब पुतिन ने एक चरवाहे के बेटे को 10,500 डॉलर का ब्लैंकपेन दिया था.

एक फैक्ट्री कर्मचारी को तोहफे में दे दी थी महंगी स्विस घड़ी

गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन का महंगी घड़ियों के प्रति लगाव का खुलासा एक और घटना से होता है. जब उन्होंने एक फैक्टरी कर्मचारी को 5,500 पाउंड की काली ब्लैंकपेन घड़ी उपहार स्वरूप दे दी थी. वक्त उस फैक्ट्री कर्मी जागेवस्की के बेटे दिमित्री ने बताया था कि मेरे पिता को इतने बड़े तोहफे की उम्मीद नहीं थी. वह तो बस पुतिन को याद रखने के लिए उनसे कुछ स्मृति चिह्न चाहते थे.

इस तरह कई मौकों पर पुतिन महंगी घड़ियां पहने देखे गए हैं. वहीं कई ऐसी वाकये सामने आए हैं, जब पुतिन ने अपनी लग्जरी वॉच का प्रदर्शन किया है. इसलिए उनकी महंगी स्विस घड़ियों और उसके कलेक्शन की चर्चा गाहे-बेगाहे होती रहती है.

