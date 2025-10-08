चॉकलेट मिलाकर इस तरह बना दिए मोमो... वीडियो देख लोग बोले- गुनाह है ये, इन्हें सजा हो!

इंटरनेट पर वायरल होने के चक्कर में लोग अच्छे भले स्ट्रीट फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर जायका बर्बाद कर रहे हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं - ये गुनाह है. ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @byomkesbakshy नाम के हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है. इसका कैप्शन है - सरकार को एक कानून पास करना चाहिए जिसमें ऐसे लोगों को भी सजा मिले. इसके साथ एक वीडियो पोस्ट किया गया है. इसमें चॉकलेट मिलाकर फ्रायड मोमो बनाते हुए दिखाया गया है.

पहले चॉकलेट की ग्रेवी बनाई

वीडियो में एक आदमी कढाही में पहले बटर काटकर डालता है. फिर इसमें तीन चार चॉकलेट डालकर उससे चॉकलेट पुडिंग जैसा गाढ़ा ग्रेवी बना लेता है. फिर इसमें चॉकलेट पेस्ट भी ऊपर से डाल देता है. इसके बाद दूसरी तरह मोमोज को तलना शुरू करता है.

तले मोमोज को चॉकलेट ग्रेवी में मिलाकर परोसा

फिर तले हुए मोमोज को चॉकलेट की ग्रेवी में डाल देता है और उसे काफी देर तक चलाता रहता है. इसके बाद उसे प्लेट में डालकर जेम्स और किककैट के टुकड़ों से सजाकर ग्राहक को परोसता है. चॉकलेट के साथ मोमो बनाने के इस तरीके को देख ऑनलाइन यूजर्स भी हैरान हैं.

Advertisement

इससे अच्छा, सीधा जहर ही खिला दो...

अब इस वीडियो पर कई ऑनलाइन यूजर्स ने अपने-अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने लिखा है - इसे खाने वाला तड़प-तड़पकर मरता है या तुरंत. वहीं दूसरे ने लिखा है - हार्ट अटैक और डायबिटिज में कंपिटिश होता होगा कौन पहले मारे. एक अन्य ने लिखा है - ये गुनाह है.

वहीं एक और यूजर ने लिखा है - सीधा जहर ही खिला देते. इसी तरह एक ऑनलाइन यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि सरकार को हर आयटम में चीज और पनीर डालने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करना चाहिए.

नोट - ये खबर वायरल वीडियो के आधार पर बनाई गई है. इसकी सत्यता की पुष्टि aajtak.in नहीं करता है.

---- समाप्त ----