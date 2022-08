विजय माल्या ने किया ये Tweet, यूजर्स बोले- आज SBI बंद है!

देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. लोग अपने-अपने तरीके से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. इस बीच बिजनेसमैन विजय माल्या ने गणेश चतुर्थी पर एक ट्वीट किया. उनके इस ट्वीट पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने माल्या से पैसा लौटाने की मांग भी की है.

दरअसल, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपये के फ्रॉड के मामले में भारत में वांटेड है. सरकार माल्या को वापस लाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में जब माल्या ने ट्वीट किया तो सोशल मीडिया यूजर्स उनसे पैसे वापस लौटाने की मांग करने लगे.

'घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए'

बता दें कि विजय माल्या ने 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर दोपहर 2 बजकर 37 मिनट पर एक ट्वीट किया. कुछ ही देर में उनका ये ट्वीट वायरल हो गया. किसी ने उनसे देश लौट आने को कहा तो किसी ने बैंकों के लूटे पैसे लौटाने की बात कही.

Are paise lauta do sare tyohar happy.ho jaenge india me 😁

विशाल वैभव नाम के यूजर ने लिखा- पैसा वापस कब करेंगे? वहीं, अनुराग निगम ने कहा- 'अरे पैसे लौटा दो सारे तो त्योहार हैप्पी हो जाएंगे इंडिया में. विराट नाम के यूजर लिखते हैं- 'घर आ जा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे.'

राघव ने लिखा- 'कहां हो सेठ आजकल, आओ SBI ब्रांच पर कभी.' इसपर यूजर अश्विनी ने जवाब दिया- 'लंच के बाद आएंगे.' कुछ यूजर्स ने कहा की भारत के बैंक विजय माल्या का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने पूछा- माल्या, आपने इतने पैसों का आखिर किया क्या?

This guy only tweets when banks are closed.