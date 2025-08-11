Video: अमेरिका में ऐसे होते हैं स्कूल, कुछ यूं घूमते रहते हैं प्रिंसिपल और स्टूडेंट!

अधिकतर स्कूलों में प्रिंसिपल का नाम सुनते ही छात्रों के मन में एक सख्त और अनुशासन वाले शिक्षक की छवि उभर आती है, जिससे वे डरते भी हैं। लेकिन अमेरिका के एक स्कूल में यह तस्वीर बिल्कुल अलग है. यहां के प्रिंसिपल छात्रों के बीच एक दोस्त की तरह घुल-मिल जाते हैं, जिससे बच्चे बिना किसी झिझक या डर के अपनी मन की बात खुलकर उनके साथ शेयर करते हैं.

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक प्रिंसिपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वे विद्यार्थियों का करीबी दोस्तों की तरह अभिवादन करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को 37.6 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. लैंकेस्टर काउंटी के प्रोविडेंस एलीमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल ज़ैक बाउरमास्टर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप में वे विद्यार्थियों के आते ही उन्हें हाई-फाइव और मुट्ठी बांधते हुए दिखाई दे रहे हैं.





छात्रों के साथ प्रंसिपल का इस तरह घुल मिलकर रहना सभी को बेहद पसंद आ रहा है. प्रिंसिपल जिस तरह से बच्चों के प्रति अपनापन दिखा रहे हैं, इससे बच्चे स्कूल में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं. अपनी बात प्रिंसिपल के सामने बिना किसी डर के अच्छे से रखते हैं ज़ैक बाउरमास्टर ने अपने पोस्ट में लिखा, “गलियारे सिर्फ़ रास्ते नहीं होते, ये रिश्ते बनाने के लिए होते हैं. आइए, लोगों का अभिवादन करके उन्हें महसूस कराएँ कि वे मायने रखते हैं! स्कूल ऐसी जगह होनी चाहिए, जहाँ बच्चे आना चाहें और हां, मज़े करना न भूलें!”

सोशल मीडिया पर हो रही प्रिंसिपल की तारीफ

सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में प्रिंसिपल की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने कहा, "बहुत ही शानदार टीचर. ये वही लोग हैं जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे." वहीं दूसरे ने आगे कहा, "उनके सभी छात्र ग्रेजुएट होने पर उन्हें याद करेंगे, आप कितने महान इंसान हैं!"

एक यूज़र ने कहा, "इस मोंटाज का सबसे ख़ास हिस्सा आखिर में है जब बच्चे उनके एक मिसाल कायम करने के बाद एक-दूसरे के साथ जश्न मनाते हैं." People से बात करते हुए, बाउरमास्टर ने बताया, "एक प्रिंसिपल के तौर पर मेरा लक्ष्य एक ऐसा स्कूल बनाना है जहां बच्चे रहना चाहें, एक ऐसी जगह जहां स्टाफ भी रहना चाहे और एक ऐसी जगह जहां परिवार भरोसा करें और अपने बच्चों को भेजने में गर्व महसूस करें."

