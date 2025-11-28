scorecardresearch
 
6 मेटल प्लेट, 6 लाख बिल... बेंगलुरु की खराब सड़कों पर गंभीर रूप से घायल युवक का वीडियो वायरल

बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने शहर की खराब सड़कों को एक गंभीर दुर्घटना के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से अपनी आपबीती रिकॉर्ड की और अधिकारियों से इस घटना पर ध्यान देने की अपील की.

बेंगलुरु में खराब सड़क की वजह से एक गंभीर हादसा सामने आया है. सौरभ पांडे नाम के युवक की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और उन्हें कई जगह गंभीर चोटें आईं. (Photo: Instagram/khyatishree2)
बेंगलुरु में खराब सड़क की वजह से एक गंभीर हादसा सामने आया है. सौरभ पांडे नाम के युवक की बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और उन्हें कई जगह गंभीर चोटें आईं. (Photo: Instagram/khyatishree2)

बेंगलुरु की खराब सड़कों की वजह से एक बार फिर बड़ी दुर्घटना सामने आयी है. शहर की खराब और खतरनाक रोड कंडीशन का शिकार बने एक व्यक्ति ने अस्पताल के बिस्तर से अपनी दर्दनाक कहानी शेयर की. उनकी यह वीडियो क्लिप, जिसे उनकी मित्र ख्याति श्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, देखते ही देखते वायरल हो गई. यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि बेंगलुरु की सड़कों पर बढ़ते खतरे और प्रशासन की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. तो चलिए जानते हैं क्या है मामला. 

शरीर में लगी छह मेटल प्लेटें
अपने कैप्शन में ख्याति ने लिखा कि उनके दोस्त की दोपहिया गाड़ी एक खराब और बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर की वजह से फिसल गई. जब वे अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी.  ख्याति ने लिखा, “अगली बार जब आपका कोई अपना सड़क हादसे के कारण अस्पताल में मिले, तो जरूर पूछिए कि असली जिम्मेदार कौन है? हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन बिना निशान वाला स्पीड ब्रेकर क्यों चल जाता है?

तेज चलाने पर जुर्माना लगता है, लेकिन टूटी हुई सड़कों और फुटपाथों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? हर साल सड़कें क्यों खोदी जाती हैं?” उन्होंने आगे बताया कि उनके दोस्त को इस हादसे की वजह से 6 लाख रुपये का मेडिकल बिल देना पड़ रहा है, उसकी बड़ी सर्जरी हुई है, शरीर में छह मेटल प्लेटें लगी हैं, और अब वह छह महीने तक चल भी नहीं पाएगा. ख्याति ने कहा कि एक सही स्पीड ब्रेकर बनाने की लागत निश्चित ही इतनी बड़ी कीमत से बहुत कम होती.

A post shared by Khyati Shree (@khyatishree2)

शरीर में कई जगहों पर चोटें आईं
वीडियो में सौरभ पांडे नाम के व्यक्ति बताते हैं, “बेंगलुरु की लगभग हर सड़क गड्ढों से भरी हुई है. इसी वजह से मेरे हाथ, पैर और बांह में गंभीर चोट आई हैं. आप खुद देख सकते हैं. यह हालत बहुत खराब है, कृपया शहर की सड़कों के लिए कुछ कीजिए, अब बहुत हो गया.” यह वीडियो इंस्टाग्राम पर उनकी दोस्त ख्याति ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने सालों से चल रही खराब सड़कों की समस्या पर गुस्सा और चिंता जताई.  बेंगलुरु में टूटी सड़कें और गहरे गड्ढे लंबे समय से लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं। यह मुद्दा बार-बार चर्चा में आता है, लेकिन हालात सुधारने की बजाय और खराब होते जा रहे हैं.

अधिकारियों ने की सड़क सुधार की मांग 
गड्ढों की सही संख्या बार-बार पैचवर्क और नए नुकसान के कारण बदलती रहती है, लेकिन हाल के आंकड़े बताते हैं कि समस्या कितनी बड़ी है. 2025 के अंत तक बीबीएमपी ने अपने इलाके में 3,995 गड्ढे दर्ज किए थे, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने मुख्य सड़कों पर 4,830 गड्ढे चिन्हित किए. ख्याति ने अपनी पोस्ट में संबंधित अधिकारियों को टैग करते हुए सड़क सुधार की मांग भी की है.

---- समाप्त ----
