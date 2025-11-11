ऑर्डर में देरी से भड़की महिला, मैनेजर पर फेंकी गर्म कॉफी, CCTV फुटेज वायरल

अमेरिका के मिशिगन में एक महिला ऑनलाइन ऑर्डर को लेकर इतना गुस्सा हो गई कि उसने उबलती हुई कॉफी सीधे मैकडॉनल्ड्स के मैनेजर पर फेंक दी. यह घटना मंगलवार सुबह फास्ट-फूड चेन के सैगिनॉ ब्रांच में हुई. जैसे ही CCTV फुटेज सामने आया, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. ब्यूना विस्टा पुलिस ने फुटेज शेयर कर लोगों से जानकारी मांगी, जिसके बाद कुछ ही देर में महिला की पहचान कर ली गई.

कैमरे में कैद पूरा विवाद

पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का नाम 48 साल की कैशेरा ब्राउन है. फुटेज में वह मैनेजर पर जोर-जोर से चिल्लाते हुए दिखाई देती है और दावा करती है कि वह अपने ऑनलाइन ऑर्डर के लिए एक घंटे से ज्यादा इंतजार कर रही थी. साथ ही वह रिफंड की मांग कर रही थी.फुटेज में ब्राउन बार-बार मैनेजर को झूठाकहते हुए नजर आती है, जबकि मैनेजर शांत रहकर रिफंड प्रक्रिया समझाने की कोशिश करती है.

जब मैनेजर ने कहा-आपको कॉफी मिल चुकी है, बस उसी का चार्ज लगा है. रिफंड आने में 48 घंटे लगेंगे. तो ब्राउन अचानक कॉफी का ढक्कन खोलती है, काउंटर के ऊपर झुककर गर्म कॉफी सीधे मैनेजर की पीठ पर फेंक देती है. कॉफी लगते ही मैनेजर चीख पड़ती है, जबकि महिला गालियां देते हुए बाहर निकल जाती है. पुलिस के अनुसार, मैनेजर को हल्की चोटें आईं लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं पड़ी.

देखें वायरल वीडियो

पब्लिक की मदद से मिली पहचान, गिरफ्तारी वारंट जारी

सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट होते ही पुलिस को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला.डिटेक्टिव रस् पेसन ने बताया कि मुझे करीब 100 टिप्स मिलीं, और महिला की पहचान दो मिनट के अंदर हो गई.पुलिस को पता है कि ब्राउन कहां रहती है, लेकिन वह अभी तक पकड़ में नहीं आई है. उनके खिलाफ असॉल्ट का मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है और गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी है.

पुलिस यह भी बता रही है कि ब्राउन ने McDonald’s ऐप पर ऑर्डर देते समय नाम और पेमेंट डिटेल ही नहीं भरी थीं, जिसकी वजह से उनका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ. मैनेजर ने स्थिति शांत करने के लिए उन्हें कॉफी दी, लेकिन मामला उलटा बिगड़ गया.

पुराना मशहूर मामला भी आया चर्चा में

यह घटना सामने आने के बाद लोगों को 1994 का मशहूर केस याद आ गया, जिसमें स्टैला लिएबेक को McDonald’s की गर्म कॉफी से तीसरी डिग्री के जलने का गंभीर केस हुआ था. उस मामले में उन्हें 1,60,000 डॉलर का मुआवजा मिला था और जज ने 2.7 मिलियन डॉलर के दंडात्मक जुर्माने को घटाकर 4,80,000 डॉलर कर दिया था.पुलिस का कहना है कि वे ब्राउन को खोजने के प्रयास जारी रखे हुए हैं.

