ना जाने किस्मत में क्या... 10 प्रयास, 6 मेन्स, 4 इंटरव्यू, UPSC कैंडिडेट का छलका दर्द

UPSC Exam Result 2021: यूपीएससी एगाम का रिजल्ट घोषित होने के बाद किसी के चेहरे खिल उठे, तो किसी को मायूसी हाथ लगी. जहां सफल प्रतिभागियों की खुशी का ठिकाना नहीं है, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत तो की मगर वो UPSC में सफल नहीं हो पाए. ऐसे ही एक प्रतिभागी ने ट्विटर पर अपना दर्द बयां किया है. उसके ट्वीट पर तमाम यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने कमेंट कर उसका मनोबल बढ़ाया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुनाल विरुलकर (Kunal Virulkar Tweet on UPSC Result) का ट्वीट वायरल हो रहा है. अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि कैसे काफी कोशिशों के बाद भी वो सिविल सर्विस एग्जाम पास नहीं कर पाए. ट्वीट के जरिए कुनाल ने अपना दुख साझा किया है.

'10 अटेंप्ट, 6 मेन्स, फिर भी UPSC में चयन नहीं'

UPSC प्रतिभागी कुनाल विरुलकर अपने ट्वीट में लिखते हैं- '10 अटेंप्ट, 6 मेन्स, 4 इंटरव्यू फिर भी यूपीएससी में चयन नहीं हो सका. ना जाने किस्मत में क्या लिखा है?' कुनाल के इस हताशा भरे ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रिएक्ट किया है.

10 attempts

6 mains

4 interview

Still couldn't get selected in UPSC



Don't know what is written in the destiny. #UPSC — Kunal Virulkar (@kunalrv) May 30, 2022

IAS अधिकारी जितिन यादव लिखते हैं- 'कुनाल, आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं. आपके लिए इससे बेहतर कुछ लिखा गया है. बेजोड़ क्षमता और दृढ़ता आपके पास है.'

Kunal, you are a confident person. Something better than this is written for you. You have unmatched potential and perseverance level. — Jitin Yadav, IAS (@Jitin_IAS) May 30, 2022

वहीं IPS दीपांशु काबरा ने कहा- 'चिंता मत करो, आपके भाग्य में कुछ और है. आप जीवन में सफल होंगे.'

Don’t worry there is something else in ur destiny. U will succeed in life . — Dipanshu Kabra (@ipskabra) May 30, 2022

एक यूजर लिखा- कोशिश करते रहिए, कभी हार मत मानिए, सफलता मिलेगी एक दिन. खबर लिखे जाने तक कुनाल के इस ट्वीट को 25 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक कर चुके हैं. हजारों लोगों ने कमेंट भी किए हैं. लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाया है.

Omg 😲 and here I am crying 😢 over a 1 public service commission interview. Man oh man how are you holding up sir ? — Govindraj prabhu (@BorncuriousG) May 30, 2022

UPSC is not everything. May be the Almighty has destined your bigger success in any different field. The world is yours. — Dr. M. A. Ibrahimi, IAS, Political Analyst (@m_a_ibrahimi) May 31, 2022

so heart breaking, if you left with attempts, try once again, may be you just around the diamond. pic.twitter.com/EVXoY9H7qe — CA Sumit Gupta (@007sg) May 30, 2022

I am very sure something bigger is awaiting you. Just keep going, brother. — Manuj Jindal (@manujjindalIAS) May 30, 2022

कई यूजर्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के ट्वीट को शेयर कर भी कुनाल का मनोबल बढ़ाया, जिसमें पीएम ने उन UPSC प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया है, जो इस बार सेलेक्ट नहीं हो पाए.

I fully understand the disappointment of those who couldn’t clear the Civil Services Exam but I also know that these are outstanding youngsters who will make a mark in any field they pursue and make India proud. My best wishes to them. — Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2022

वैसे ये सिर्फ कुनाल का नहीं, बहुत से UPSC प्रतिभागियों का दुख होता है, जो अपनी क्षमता अनुसार जीतोड़ मेहनत कर यूपीएससी की तैयारी करते हैं मगर क्वालिफाई नहीं कर पाते. ऐसे में उनका हताश होना लाजमी है. हालांकि, कभी हार ना मानने का जज्बा ही उन्हें आगे लेकर जाता है.