'भौकाल' के लिए बाइक पर UPSC Aspirant लिखवाया, फोटो शेयर कर IAS बोले- ऑल द बेस्ट...

यूपीएससी देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है. यूपीएससी परीक्षा (UPSC Exam) में हर साल लाखों स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं. इस परीक्षा में 3 चरण होते हैं- प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू. हर यूपीएससी एस्पिरेंट (UPSC Aspirant) की चाहत होती है कि वो इन तीनों राउंड को क्लियर करे और IAS या IPS बनने का अपना सपना साकार करे. लेकिन कुछ गिने-चुने लोगों ही इस परीक्षा में सफल हो पाते हैं. इन सबके बीच एक यूपीएससी एस्पिरेंट की बाइक की तस्वीर वायरल हो रही है.

उसने अपनी बाइक में हेडलाइट के ठीक ऊपर 'UPSC Aspirant' लिखवा रखा है. इस तस्वीर को आईएएस अधिकारी (IAS Officer) अवनीश शरण ने ट्वीट किया है. तस्वीर को शेयर करने के साथ उन्होंने इसके कैप्शन में लिखा- ऑल द बेस्ट. सोशल मीडिया पर अब इस 'UPSC Aspirant' की बाइक सुर्खियां बटोर रही है.

All the best. pic.twitter.com/kgHdBWrIaw