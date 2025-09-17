scorecardresearch
 

सबसे बड़े गालों के चक्कर में मॉडल ने बनाया अपना ऐसा हुलिया! करवा चुकी हैं कई सर्जरी

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पुरानी तस्वीर में अनास्तासिया पोक्रेशचुक काफी अलग लग रही हैं. अबतक वो फेस फिलर, बोटॉक्स और लिप एन्हांसमेंट जैसी कईं सर्जरी करवा चुकी हैं.

अनास्तासिया पोक्रेशचुक ने 26 साल की उम्र में पहली सर्जरी करवाई थी. (Photo- Insta/justqueen88)
अनास्तासिया पोक्रेशचुक ने 26 साल की उम्र में पहली सर्जरी करवाई थी. (Photo- Insta/justqueen88)

कई बार अजीबोगरीब शौक के चक्कर में लोग हदें पार कर देते हैं. ऐसा ही एक महिला ने किया है, जो दुनिया के सबसे बड़े गाल बनाने के चक्कर में कई सर्जरी करवा चुकी हैं. अब 'दुनिया के सबसे बड़े गाल' पाने के मिशन पर निकली यूक्रेन की 37 वर्षीय मॉडल अनास्तासिया पोक्रेशचुक ने अपनी एक पुरानी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो 16 साल की है.

इस फोटो के वायरल होने के बाद उनकी काफी चर्चा हो रही है. अब जानते हैं ये महिला पहले कैसी दिखती थी और अब उन्होंने अपना लुक कैसा कर लिया है. साथ ही जानते हैं कि महिला ने कितनी सर्जरी करवाई है...

पसंद आ रहा सिंपल लुक

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस तस्वीर में वो काफी अलग लग रही हैं. केवल लिपस्टिक और कोरल आईशैडो वाले मेकअप लुक में उनका चेहरा दमक रहा है. उनके घुंघराले बाल पोनीटेल में बंधे हैं. जबकि अब उनका चेहरा सुडौल, पॉलिश्ड और पाउटी लगता है.

यूजर्स उनके इस पुराने लुक को खूब पसंद कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया "आप पहले बहुत खूबसूरत थीं." वहीं दूसरे ने लिखा कि वह एक आत्मविश्वासी, समझदार और खूबसूरत महिला बन चुकी हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि वह उन्हें 16 साल की उम्र में पहचान नहीं पा रहे. एक यूजर ने उन्हें ट्रोल करते हुए कहा कि वो सिर्फ नाटक करती हैं और ये खूबसूरती नहीं है.

ट्रोलर्स को दिया था मुंहतोड़ जवाब

कई लोगों उनकी तुलना हॉरर फिल्म सॉ के किरदार बिली से करते हैं, लेकिन अनास्तासिया को सर्जरी के बाद अपना लुक पसंद आता है. वह इस बात को कई इंटरव्यूज में स्वीकार कर चुकी हैं. ट्रोलर्स को जवाब देते हुए उन्होने बिली के लुक में अपनी एक भी तस्वीर पोस्ट की थी.

11 साल पहले कराई थी पहली सर्जरी

अनास्तासिया ने 26 साल की उम्र में पहली फेशियल फिलर सर्जरी करवाई थी. वह लिप एन्हांसमेंट, माथे पर बोटॉक्स इंजेक्शन और नए वीनियर्स लगवाने जैसी कई सर्जरी करवा चुकी हैं. वह स्किन को मुलायम बनाने वाली थेरेपी जैसे अलग तरह के ट्रीटमेंट भी लेती रहती हैं. उन्होंने पिछले महीने ही फिर सर्जरी करवाई थी.

अनास्तासिया कहती हैं कि भले ही दूसरों को ये सब अजीब लगता हो, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. अनास्तासिया अपने 7 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ लाइफ अपड़ेट शेयर करती रहती हैं, जिसपर उन्हें मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलती हैं.
 

