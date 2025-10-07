scorecardresearch
 

पेट दर्द से बेहाल थी महिला... अस्पताल जाने पर प्रेग्नेंसी का पता चला, दिया बच्चे को जन्म

एक महिला अपेंडिसाइटिस के दर्द से परेशान थी. उसे खून की उल्टियां भी हो रही थी. फिर वह अस्पताल पहुंची. वहां पता चला कि दर्द की वजह उसकी प्रेग्नेंसी है. फिर, दूसरे अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने एंबुलेंस में ही एक बच्चे को जन्म दिया.

अपेंडिसाइटिस के दर्द से परेशान महिला ने अस्पताल में बच्चे को दिया जन्म (Photo - AI Generated)
एक ब्रिटिश महिला, जो मानती थी कि वह अपेंडिसाइटिस से पीड़ित है. उसने कॉल करके एंबुलेंस को बुलवाया. उसे हैरानी तब हुई, जब एंबुलेंस के अंदर ही उसने सुरक्षित तरीके से एक बच्चे को जन्म दिया. 

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक,  26 साल की मेगन इशरवुड ने साउथवेस्ट न्यूज सर्विस को बताया कि मैं हैरान रह गई. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया. मुझमें प्रेग्नेंसी के कोई लक्षण नहीं थे. 

पेट के दाहिने हिस्से में हो रहा था दर्द
इशरवुड ने बताया कि मुझे पेट के दाहिने हिस्से में तेज दर्द शुरू हुआ. जल्द ही मुझे खून की उल्टियां होने लगीं. हालत गंभीर देखकर मैंने एम्बुलेंस बुलाई. पैरामेडिक्स वहां पहुंचे और इशरवुड की जांच की. यह अनुमान लगाते हुए कि वह अपने शरीर के दाहिने हिस्से में दर्द के साथ-साथ तेज हार्ट बिट और मतली के कारण अपेंडिसाइटिस से पीड़ित थी.

उसे आगे की जांच के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया - लेकिन स्थिति जल्दी ही बिगड़ गई. इशरवुड डॉक्टर से मिलने की तैयारी कर रही थी, तभी उसके शरीर से खून बहने लगा और पूरा बिस्तर भींग गया.

अस्पताल में प्रेग्नेंसी का पता चला
महिला ने याद करते हुए कहा कि 15 डॉक्टर उसके चारों ओर जमा थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या गड़बड़ है. उन्होंने प्रेग्नेंसी की संभावना को खत्म करने के लिए सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड कराने का फैसला किया, लेकिन तभी उन्हें एक सिर और एक पैर दिखाई दिया.  फिर उन्होंने मुझे पास के बर्नले अस्पताल भेज दिया, जहां प्रसव होता है. 

दूसरे अस्पताल पहुंचने से पहले दिया बच्चे को जन्म
इशरवुड समय पर अगली चिकित्सा सुविधा तक नहीं पहुंच सकीं तथा उन्होंने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया. प्रसव में मदद के लिए कई पैरामेडिक्स मौजूद थे. इसके बाद मुझे बताया गया कि बधाई हो, लड़का हुआ है. यह सुनकर मैं इतनी हैरान और घबराई हुई थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया.

कई दिनों तक आईसीयू में रहना पड़ा 
हालांकि, इशरवुड का आश्चर्य तब घबराहट में बदल गया, जब चिकित्सकों ने देखा कि नन्हा शिशु नीला पड़ गया है और उसकी सांसें रुक गई हैं. शुक्र है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही वे समय से पहले जन्मे शिशु को बचा पाने में कामयाब हो गए - जिसका नाम इशरवुड ने जैक्सन रखा है.

बच्चे के पिता से मां का नहीं है कोई रिश्ता
मां और बेटे को नवजात बच्चे को आईसीयू में ले जाया गया, जहां दोनों को सेप्सिस होने का पता चला. शुक्र है कि वे पूरी तरह ठीक हो गए. युवती का मानना ​​है कि पिता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है.

---- समाप्त ----
